Amazon Studios adquirió los derechos mundiales de The Boy From Medellín, del director Matthew Heineman, un retrato de la estrella de la música latina colombiana J Balvin (José Álvaro Osorio Balvín).

El largometraje documental respaldado por Endeavour Content sigue a Balvin, el “Príncipe del Reggaeton” y artista ganador del Grammy Latino, en el período previo a un concierto de bienvenida en 2019 con entradas agotadas en su natal Medellín, Colombia.

ORGULLOSO DE SU TIERRA

El acuerdo de adquisición llega poco antes del estreno mundial del documental en el Festival de Cine de Toronto el 11 de septiembre a través de la plataforma Bell Digital Cinema.

“Representando a mi país, a mi ciudad y a la cultura latina globalmente ha sido una tarea de toda la vida y estoy orgulloso de ser un hijo de Medellín. Me siento honrado de poder contar mi historia de esta forma tan hermosa y trabajar con Matthew en este proyecto ha sido una experiencia increíble. Gracias a Amazon por asegurarse de que esta historia pueda ser vista alrededor del mundo”, dijo J Balvin en un comunicado difundido por la compañía.

TRAS BAMBALINAS

En la película, Heineman ofrece un vistazo tras bambalinas a uno de los momentos más trascendentales de la vida del reguetonero. Mientras Balvin se mantiene como uno de los músicos latinos más influyentes en el mundo, este largometraje también explora su viaje al estrellato en la ciudad en donde comenzó todo.

“Estoy emocionado de asociarme con Amazon para llevar la poderosa historia personal de José a un público global. Mientras que J Balvin es sin duda un talentoso ícono musical detrás algunas de las canciones más populares del mundo, la fortaleza y apertura de José al hablar sobre sus dificultades con la salud mental fue lo que me atrajo a hacer esta película”, dijo Heineman.

CINEASTA A CARGO

Heineman es un cineasta nominado al premio Óscar y ganador del premio Emmy, conocido por su estilo inmersivo en películas como City of Ghosts, también lanzada por Amazon Studios, por la que ganó un premio DGA; A Private War, que le otorgó a Heineman una nominación por Mejor Logro en Dirección de un Largometraje Primerizo de parte del Directors Guild of America; Cartel Land, que fue nominada a un premio Óscar y ganó tres premios Primetime Emmy, y la docuserie, The Trade.