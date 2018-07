´The Best´ podría no ser de CR7 o Messi

Ginebra, Suiza.- Por primera vez en 10 ediciones el duopolio de Messi-Cristiano con el premio al mejor jugador de la temporada no se había visto con tanto riesgo de perderse.

Hasta con cambios de formato para elegir al mejor futbolista de una campaña, Lionel Messi y CR7 han dominado las últimas 10 entregas del reconocimiento, pero ante las destacadas actuaciones de Kylian Mbappé y Luka Modric en el Mundial de Rusia 2018, el cetro puede besar otros labios.

El ariete de francia y el mediocampista croata destacan dentro de los 10 candidatos al "The Best" que reconoce al mejor jugador de la FIFA, mismo que será anunciado el próximo 24 de septiembre en Londres, tras una votación de los técnicos y capitanes de las Selecciones Nacionales, además de aficionados.

Desde 2008, Cristiano Ronaldo y la "Pulga" no han cedido el trofeo a otro futbolista, inclusive, el premio ha cambiado del Jugador Mundial de la FIFA, al Balón de Oro y actualmente a The Best.

En esta ocasión, además de Messi y el luso, Mbappé, Modric, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Mohamed Salah y Harry Kane, terminaron entre los mejores candidatos al premio.

Modric y Mbappé levantan la mano para destruir el duopolio, pues el croata levantó la Champions League con el Real Madrid y llegó a la Final del Mundial, mientras que el joven de 19 años ganó la Copa del Mundo con Francia y cuatro títulos con el Paris Saint-Germain.

Entre los nominados al galardón de mejor entrenador destacan Zinedine Zidane (Real Madrid), Didier Deschamps (Francia), Ernesto Valverde (Barcelona) y Pep Guardiola (Manchester City) y Jürgen Klopp (Liverpool).