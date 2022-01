The Beatles siguen celebrando

Además, como solistas también encabezaron en diferentes etapas las listas de popularidad tanto de álbumes como de sencillos. George Harrison fue el primero en conseguir el número 1 de Billboard con My Sweet Lord en 1970; en 1973 llegó de nuevo con "Give Me Love (Give Me Peace On Earth)" y en 1987 coronó "Got My Mind Set On You".

Ringo Starr tiene un par de números 1, ambos en 1973: "Photograph" y "You´re Sixteen".

John Lennon alcanzó la cima junto a Elton John con "Whatever Gets You Thru The Night" (1975) y de manera póstuma "(Just Like) Starting Over", en 1980.

Paul McCartney es quien ha logrado el mayor número de canciones en el top del Hot 100 de Billboar, con 9; como solista, con su banda Wings, o haciendo dupla con otro artista.

"Uncle Albert/Admiral Halsey", en 1971, fue su primer número 1; siguió "My Love" en 1973; "Band on the Run" en 1974; "Listen to What the Man Said" en 1975; "Silly Love Songs" en 1976; "With a Little Luck" en 1978; "Coming Up" en 1980; "Ebony and Ivory" (con Stevie Wonder) en 1982, y "Say Say Say" (con Michael Jackson) en 1983.

Como grupo, el primer sencillo en llegar a número 1 en Inglaterra fue "From Me to You", en 1963, mientras que su primer número 1 en Estados Unidos fue "I Want to Hold Your Hand", en 1964. "Hey Jude", de 1968, fue la canción más larga del grupo (7:11) en ser número 1 y la que duró más tiempo en la cima del Billboard Hot 100 con 9 semanas. Y la última canción de The Beatles en ser número 1 fue "The Long and Winding Road", del 13 al 20 de junio de 1970.

Los fanáticos ingleses celebrarán este domingo 16 al grupo en The Cavern, que aunque ya no es el local original que vio surgir a The Beatles, por las modificaciones que ha tenido a lo largo de los años, sigue siendo el sitio donde se forjó la beatlemanía. Los fans de la ciudad alemana de Hamburgo también han sido claves para el impulso de esta fecha para conmemorar al Cuarteto de Liverpool, por ser la ciudad donde la banda perfiló su estilo. Y en el Mundo, escuchar alguno de sus discos siempre será una buena manera de rendirles un homenaje.