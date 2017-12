Thalía sorprendió en redes sociales con un nuevo rostro

La figura de Thalía es una de las más elogiadas en el mundo del espectáculo, a sus 46 años posee una envidiable cintura que conserva gracias a ejercicio y una vida saludable. Sin embargo, su rostro ha dado de qué hablar luego de que la cantante compartiera unas fotografías navideñas en las que su cara luce hinchada; muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos y criticaron el exceso de bótox.

"¡Ya no te rellenes la cara reina! Ahora si estas identica a Olga Breeskin", "La verdad Thalia tenía belleza natural. Ahora se volvió una mas del montón pagando para que la dejen fea", "Thalia, eres una mujer muy bella pero hay algo que es real, la edad es algo que debemos asumir con dignidad, lo que sea que te hayas hecho no lo hagas más, se ve súper rara tu cara... no se ve bonito y llama la atención porque eres una mujer que no necesita nada de eso, o mejor dicho no lo necesitabas", son algunos de los comentarios.

Recientemente, la intérprete de "Amor a la mexicana" compartió una instantánea en la que presumió de su rostro sin maquillaje, por lo que recibió múltiples críticas positivas hasta hace unas horas, cuando sólo pretendía enviar felicitaciones navideñas pero su cara no pasó desapercibida.