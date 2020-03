Thalía critica a AMLO por pedir que no dejen de salir

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Thalía no está de acuerdo con algunas de las medidas y recomendaciones que en México el gobierno está tomando en contra del coronavirus (Covid-19).

"Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", escribió en un video en el que muestra su disgusto por un mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que le dice a la población que no dejen de salir.

Visiblemente molesta la cantante tomó sus redes sociales para no quedarse callada y expresar su inconformidad. "No, no está bien congregarnos. No está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos", explica Thalía.



"No, por favor, señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo".

En el video compartido por Thalía, donde se muestra parte del mensaje que AMLO dio desde Oaxaca este fin de semana, la cantante recordó que puede tomar hasta 14 días desarrollar síntomas, pero hay personas infectadas que no van a desarrollar síntomas visibles, de ahí su preocupación.

"Se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, los bebitos prematuros, a todos en general".

"No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio".