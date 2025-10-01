Rechazan proyecto de gastos republicano

WASHINGTON.- Los senadores demócratas votaron el martes en contra de un proyecto de ley republicano para mantener el financiamiento del gobierno, que ahora se encuentra en un trayecto casi seguro hacia su primer cierre en casi siete años, a partir del primer minuto del miércoles.

Después de la votación, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando diciendo que "las agencias afectadas deben ahora ejecutar sus planes para un cierre ordenado".

La votación se produjo mientras los demócratas cumplen con su amenaza de cerrar el gobierno si el presidente Donald Trump y los republicanos no acceden a sus demandas en cuestiones de salud. La votación de 55-45 sobre el proyecto de ley para extender el financiamiento federal por siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin al obstruccionismo y aprobar la medida.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los republicanos están tratando de "intimidar" a los demócratas al negarse a negociar sobre una extensión de los beneficios de salud y otras prioridades.

Un cierre del gobierno significaría que cientos de miles de trabajadores federales podrían ser suspendidos o despedidos. Trump amenazó con represalias contra los demócratas por un posible cierre, asegurando el martes que entre las medidas se podría incluir el "recortar a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan".

En lugar de negociar, demócratas y republicanos intercambiaron acusaciones el martes y se negaron a ceder terreno.

"Ahora está en manos del presidente. Sabemos que él lleva las riendas aquí", afirmó Schumer el martes por la mañana, después de una reunión bipartidista en la Casa Blanca el día anterior que al parecer dio pocos resultados. "Los republicanos tienen hasta la medianoche de hoy para tomarnos en serio", dijo Schumer.

Trump y los republicanos aseguraron que no considerarán ningún cambio en la propuesta, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y "limpio" que no debería ser controvertido.