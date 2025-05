Limitarán acceso a la vacuna anti Covid-19

La administración Trump dijo el martes que limitará la aprobación de vacunas estacionales contra el COVID-19 a personas mayores y otros en alto riesgo, mientras se recopilan más datos sobre el resto de la población, lo que genera dudas sobre si algunas personas que desean una vacuna este otoño podrán obtenerla.

Altos funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecieron nuevos requisitos para el acceso a las vacunas actualizadas contra el COVID, diciendo que continuarían utilizando un enfoque simplificado para hacerlas disponibles a adultos de 65 años o más, así como a niños y adultos jóvenes con al menos un problema de salud de alto riesgo.

Sin embargo, el marco de la FDA, publicado el martes en el New England Journal of Medicine, insta a las empresas a realizar estudios grandes y prolongados antes de que las vacunas modificadas puedan ser aprobadas para personas más saludables. En el artículo y en un webcast posterior, el principal funcionario de vacunas de la FDA dijo que más de 100 millones de estadounidenses podrían calificar para lo que él denominó un refuerzo bajo la nueva guía. El doctor Vinay Prasad describió el nuevo enfoque como un "compromiso" que permitirá las vacunaciones en grupos de alto riesgo mientras se generan nuevos datos sobre si las vacunas todavía benefician a personas más saludables.

"Para muchos estadounidenses simplemente no sabemos la respuesta sobre si deberían recibir el séptimo, octavo, noveno o décimo refuerzo de COVID-19", explicó Prasad, quien se unió a la FDA a principios de este mes. Anteriormente, Prasad pasó más de una década en el ámbito académico, criticando frecuentemente el manejo de la FDA en la aprobación de medicamentos y vacunas. No está claro qué significan los próximos cambios para las personas que aún pueden querer una vacuna contra el COVID-19 en otoño, pero que no encajan claramente en una de las categorías.

Datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que más de 47.000 estadounidenses murieron por causas relacionadas con el COVID el año pasado. El virus fue la causa subyacente para dos tercios de esos casos y fue un factor contribuyente para el resto. Entre ellos, hubo 231 niños cuyas muertes se consideraron relacionadas con el COVID, 134 de ellos donde el virus fue la causa directa, cifras similares a las muertes pediátricas anuales por la gripe.

El nuevo enfoque de la FDA es la culminación de una serie de pasos recientes bajo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que examinan el uso de las vacunas contra el COVID y plantean importantes preguntas sobre la disponibilidad más amplia de las vacunas. Se publicó dos días antes de la primera reunión de expertos externos en vacunas de la FDA en el segundo gobierno del presidente Donald Trump.