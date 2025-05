Persisten diferencias entre los EU y Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney se reunieron en el Despacho Oval el martes y no mostraron señales de retroceder en medio de sus profundas diferencias en una guerra comercial en curso que ha destrozado décadas de confianza entre los dos países.

Los dos mantuvieron la civilidad, pero en cuanto a los llamados de Trump para convertir a Canadá en el 51º estado, Carney insistió en que su nación "No está en venta", a lo que Trump respondió: "El tiempo lo dirá".

Cuando un reportero le preguntó si había algo que Carney pudiera decirle para anular sus aranceles de hasta el 25% sobre Canadá, Trump respondió sin rodeos: "No", y añadió para enfatizar: "Así son las cosas".

Carney reconoció que ninguna retórica sobre los aranceles sería suficiente para influir en Trump, diciendo que "Esta es una discusión más amplia".

"Hay fuerzas mucho más grandes involucradas", continuó el líder canadiense. "Y esto tomará tiempo y discusiones. Y por eso estamos aquí, para tener esas discusiones".

La reunión entre los dos líderes mostró el espectro completo de la mezcla única de agresión, hospitalidad y terquedad de Trump.

Poco antes de la llegada de Carney, Trump insultó a Canadá al publicar en las redes sociales que Estados Unidos no necesita "nada" de su vecino del norte, solo para luego encantar y elogiar la victoria electoral de Carney en persona antes de mostrar su obstinación en asuntos de política.

Carney ganó el cargo de primer ministro prometiendo confrontar la creciente agresividad mostrada por Trump, incluso mientras ha mantenido la calma de un economista que ha dirigido los bancos centrales de Canadá y el Reino Unido.

A veces, Carney luchó por interponer sus puntos de vista y levantó la mano para hablar mientras Trump se extendía en sus discursos y cambiaba de un tema a otro, mencionando al gobernador de California, al predecesor de Carney, Justin Trudeau, y adelantando un "gran" anuncio próximo que "no necesariamente es sobre comercio".

Trump ofendió el sentido de orgullo y amistad de Canadá al decir que quiere convertir a la nación en el 51er estado y al imponer fuertes aranceles contra un socio esencial en la fabricación de automóviles y el suministro de petróleo, electricidad y otros productos. La indignación provocada por Trump permitió al Partido Liberal al que pertenece Carney lograr una sorprendente victoria el mes pasado, ya que la guerra comercial y los ataques a la soberanía canadiense han indignado a los votantes.

Trump dijo que los dos no discutirían hacer de Canadá parte de Estados Unidos incluso cuando insistió en que la idea llevaría a impuestos más bajos para los canadienses.

"No está en venta", manifestó Carney. "No estará en venta. Nunca. Pero la oportunidad está en la asociación y lo que podemos construir juntos".

Trump persistió diciendo que Estados Unidos no quería comprar autos de Canadá, incluso si los vehículos también se ensamblaban en Estados Unidos. Insistió en que el déficit comercial de 63.000 millones de dólares en bienes —que infló a 200.000 millones— era un subsidio que necesitaba terminar.

La reunión nunca se convirtió en el estallido visto en el encuentro de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien fue reprendido por el presidente y su equipo por no ser lo suficientemente deferente. Tampoco fue tan amable como la reunión de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer, quien invitó a Trump a una visita proporcionada por el rey Carlos III.

´FUE GENIAL LA REUNIÓN´: TRUMP

"En cuanto a llamar gobernador a Carney, no, no lo he hecho todavía, y tal vez no lo haga", señaló Trump. "Me divertí mucho con Trudeau, pero creo que esto es, esto es un gran paso. Es un buen paso adelante para Canadá".

Trump agregó que la reunión con Carney había sido "genial" y que pensaba que la relación en curso sería "fuerte".

Aproximadamente, el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, y el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos provienen de Canadá.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional. Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y el 77% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.