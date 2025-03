Evita Trump descartar acción militar contra cárteles

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump volvió a evitar descartar por completo una acción militar contra los cárteles del narcotráfico en México asegurando que tendría que ver que se hace pues él no permitirá más que se trafique con drogas hacia Estados Unidos.

"¿Tiene usted una línea roja para los cárteles de la droga que, si se cruza, desencadenaría automáticamente una respuesta militar de EU?", preguntó una periodista del pool de prensa que cubre la Casa Blanca al Presidente Trump durante una visita al Centro Kennedy de las Artes.

"Bueno, ya veremos. Pero no vamos a tolerarlo. Este País no va a permitir que la gente venga a aventarnos drogas y matar a nuestros jóvenes, y además de ellos, también a la mayores se ve muy afectada. Así que no vamos a permitir que eso suceda", respondió Trump sin ir más allá.

Apenas el sábado, el Pentágono ordenó el traslado de un barco destructor armado con misiles Tomahawk a labores de seguridad cercanas a la frontera marítima con México y cuya misión más reciente fue el lanzamiento de ataques en el Mar Rojo contra los rebeldes hutíes en Yemen.