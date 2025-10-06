Despliega Trump la Guardia Nacional de Texas en Oregon

Washington, DC.- El presidente Donald Trump está federalizando hasta a 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Oregon, Illinois y posiblemente en otros lugares, según un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentado el domingo como parte de una demanda sobre un despliegue diferente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en una publicación en la red social X el domingo por la noche que había autorizado la convocatoria. "Puedes hacer cumplir completamente la protección para los empleados federales, o hacerte a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga", escribió.

El comentario fue publicado mientras funcionarios en Oregon y California aguardaban una audiencia de un juez federal sobre su solicitud de una orden para impedir temporalmente que el gobierno de Trump despliegue efectivos de la Guardia Nacional de California en Portland, Oregon. El mismo juez impidió que el gobierno emplazara soldados de la Guardia Nacional de Oregon en Portland el sábado.