Interceptó el ejército de EU otro barco: Trump

El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en Truth Social. "Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos".

Hace dos semanas, el ejército estadounidense ejecutó otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.

Estados Unidos justificó el primer ataque con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Pero varios senadores estadounidenses, demócratas y algunos republicanos, han indicado su insatisfacción con la justificación del gobierno y cuestionaron la legalidad de esas acciones. Lo ven como un posible abuso de autoridad ejecutiva, en parte por el uso del ejército para propósitos policiales.

Trump ha alegado defensa propia como justificación legal para el primer ataque, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dice que los cárteles de drogas "representan una amenaza inmediata" para su nación.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el ataque de principios de este mes tuvo como objetivo al Tren de Aragua, una pandilla venezolana designada por Estados Unidos como organización terrorista. E indicaron que vendrían más ataques militares a objetivos de drogas mientras Estados Unidos busca "declarar la guerra" a los cárteles.

Trump no especificó si el Tren de Aragua también fue el objetivo del ataque del lunes.

El gobierno de Estados Unidos ha criticado específicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro por el flagelo de las drogas ilegales en las comunidades estadounidenses.

Hablando con Fox News el lunes por la mañana, Rubio reiteró que Estados Unidos no ve a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, sino como el jefe de un cártel de drogas.

"No vamos a permitir que un cártel, operando o disfrazado como gobierno, opere en nuestro propio hemisferio", dijo Rubio.

Tras el primer ataque militar contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, Rubio afirmó que Trump iba a "usar el ejército de Estados Unidos y todos los elementos del poder estadounidense para atacar a los cárteles que están atacando a Estados Unidos".

The Associated Press y otros han informado que la lancha atacada hace dos semanas había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa cuando fue atacada. Rubio afirmó el lunes que no sabía si eso era exacto.