Anuncia Trump envío de tropas a Portland, Oregon

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, “autorizando toda la fuerza, si es necesario” para manejar a “terroristas internos”.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, respondió diciendo que Trump está abusando de su autoridad al ordenar el envío de soldados a la ciudad, la cual está “bien” por su cuenta. El mandatario hizo el anuncio en redes sociales, escribiendo que ordenaría al Departamento de Defensa “proveer todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra”. Trump dijo que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que, indicó, se encuentran “bajo asedio de ataques por parte de antifa y otros terroristas internos”.

De momento, la Casa Blanca no ha respondido a una petición de detalles sobre el anuncio de Trump, como un cronograma para el despliegue o qué tropas estarán involucradas.

Gobernadora dice que no se necesitan tropas

En una conferencia de prensa por la tarde, Kotek informó que le dijo directamente a Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que no se necesitan tropas y que cree que el mandatario no tiene la autoridad para desplegar al ejército allí.

“Podemos manejar nuestras propias necesidades de seguridad pública local. No hay insurrección. No hay amenaza de seguridad nacional”, señaló Kotek a los periodistas.

“Esta es una ciudad estadounidense. No necesitamos ninguna intervención”, dijo por su parte el alcalde Keith Wilson en la conferencia de prensa. “Este no es un objetivo militar”.

Kotek indicó que el presidente no dio una fecha para la llegada de las tropas. Agregó que le dijo que la Guardia Nacional de Oregon no es necesaria. Sin embargo, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles a pesar de que el gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso.

Kotek instó al público a mantener la calma, diciendo que no se tolerará ningún tipo de daño a la propiedad o violencia.

“No mordamos el anzuelo”, dijo. “No respondamos a lo que el presidente está tratando de hacer”. Trump también ha señalado a Chicago y a Memphis

Anteriormente Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago sin llevarlo a cabo. Se espera que un despliegue en Memphis, Tennessee, incluya solamente alrededor de 150 soldados, mucho menos de los que fueron enviados al Distrito de Columbia por Trump para lo que dijo era combatir el crimen, o a Los Ángeles, en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias, que se tornaron violentas con la llegada de las fuerzas militares. Trump también envió infantes de Marina a Los Ángeles.