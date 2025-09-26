Anuncia Trump aranceles de 100% a medicamentos

WASHINGTON, DC.- El presidente Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles de importación del 100% a los medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.

Las publicaciones en su red social mostraron que la devoción de Trump por los aranceles no terminó con los marcos comerciales y los impuestos de importación que se lanzaron en agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los impuestos ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno mientras aumentan la producción nacional. Pero los aranceles adicionales corren el riesgo de intensificar una inflación que ya está elevada, así como de frenar el crecimiento económico, mientras los empleadores, que se están acostumbrando a los impuestos de importación anunciados previamente por Trump, enfrentan nuevos niveles de incertidumbre.

El mandatario manifestó en su red Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas de fabricación en Estados Unidos.

Por otra parte, señaló que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles "por Seguridad Nacional y otras razones".

Expresó que los camiones pesados y las piezas fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.