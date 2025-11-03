Amenazan con ataque a yihadistas en Nigeria

Washington, EU.- Impulsado por su fervor MAGA (Make America Great Again - Hagamos a Estados Unidos nuevamente grande) en defensa de los cristianos en el mundo, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir militarmente en Nigeria.

El aviso llegó, como es habitual, a través de su cuenta en la red social Truth: "Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría bien entrar en ese país, ahora caído y desacreditado, ´con las armas en mano´ para aniquilar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades".

Trump también ordenó al Departamento de Defensa "prepararse para una posible acción". "Si atacamos, será rápido, feroz, justo como los criminales terroristas atacan a nuestros amados cristianos", añadió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien tiene tatuada la Cruz de Jerusalén en el pecho, respondió de inmediato: "Sí, señor... El Departamento de Defensa se está preparando para la acción. O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o nosotros mataremos a los terroristas islámicos que están cometiendo estas atrocidades".

Un día antes, Trump había declarado que el cristianismo en Nigeria enfrenta una "amenaza existencial", atribuyendo los ataques a "islamistas radicales" y designando al país de África occidental como "nación de particular preocupación", un paso que puede preceder a la imposición de sanciones.