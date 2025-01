Promete una transición pacífica: Pide Biden no olvidar el asalto al Capitolio

Por: Associated Press

Enero 07, 2025 -

El presidente Joe Biden denunció el "esfuerzo implacable" para minimizar a la turba de partidarios de Donald Trump que tomaron por asalto el Capitolio de Estados Unidos, en un intento de bloquear la certificación de las elecciones de 2020, buscando contrastar el caos de ese día con lo que promete será una transición ordenada que devolverá a Trump al poder para un segundo mandato.

En un artículo de opinión publicado el domingo en The Washington Post, Biden recordó el 6 de enero de 2021, escribiendo que "Insurgentes violentos atacaron el Capitolio".

"Deberíamos estar orgullosos de que nuestra democracia resistió este asalto", escribió Biden. "Y deberíamos estar contentos de que no veremos un ataque tan vergonzoso nuevamente este año".

El Congreso se está reuniendo en Washington el lunes para certificar la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, en una sesión presidida por la candidata a la que derrotó, la vicepresidenta Kamala Harris. No se esperan violencia ni objeciones procedimentales esta vez, marcando un retorno a la tradición estadounidense de transferencia pacífica del poder presidencial.

Esto es a pesar de que Trump continúa negando que perdió ante Biden en 2020, ha mencionado la posibilidad de permanecer más allá del límite de dos mandatos establecido por la Constitución y ha prometido indultar a algunas de las más de 1.250 personas que se han declarado culpables o fueron condenadas por el asedio a la sede legislativa.

En su artículo de opinión, Biden dice sobre el proceso de certificación, "Después de lo que todos presenciamos el 6 de enero de 2021, sabemos que nunca podemos darlo por sentado". No menciona directamente a Trump, pero dice que "ha estado en marcha un esfuerzo implacable para reescribir, incluso borrar, la historia de ese día".

"No pueden decirnos que no vimos lo que todos vimos con nuestros propios ojos", escribió Biden. "No podemos permitir que se pierda la verdad".

Juró que "La elección será certificada pacíficamente. He invitado al presidente entrante a la Casa Blanca la mañana del 20 de enero, y estaré presente en su inauguración esa tarde", aunque Trump no asistió a la inauguración de Biden en 2021.

"Pero en este día no podemos olvidar", agregó Biden. "Deberíamos comprometernos a recordar el 6 de enero de 2021, cada año. Recordarlo como un día en que nuestra democracia fue puesta a prueba y prevaleció. Recordar que la democracia, incluso en Estados Unidos, nunca está garantizada".