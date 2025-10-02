Enfrenta EU un nuevo ciclo de incertidumbre

Sumido en un cierre de gobierno debido a la falta de financiamiento, Estados Unidos enfrenta desde el miércoles un nuevo ciclo de incertidumbre porque los legisladores no logran llegar a un acuerdo para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales antes de la fecha límite.

Una votación para poner fin al cierre fracasó el miércoles porque los demócratas y los republicanos se niegan a ceder.

Se espera que aproximadamente 750.000 trabajadores federales quedarán suspendidos sin paga, y que algunos incluso sean despedidos. Muchas oficinas cerrarán, quizás de forma permanente, mientras Trump prometió "hacer cosas que son irreversibles" como represalia. Se espera que su agenda de deportación avance a toda velocidad, mientras que los servicios de educación, medio ambiente y otros, se tambalean. Se prevé que las repercusiones económicas se extiendan por todo el país.

"Ciertamente, rezo para que entren en razón", dijo el miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, flanqueado por líderes republicanos en el Capitolio.

Es el tercer cierre de gobierno de Trump, y el primero desde su regreso a la Casa Blanca este año, un récord notable que subraya la polarización sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posiciones intransigentes en lugar de los compromisos más tradicionales.

Se lanzan

muchas culpas

Los demócratas iniciaron esta pelea, lo cual fue inusual para el partido que prefiere mantener el gobierno en funcionamiento, pero sus votantes están ansiosos por desafiar la agenda del segundo mandato de Trump. Los demócratas exigen financiamiento para los subsidios de salud que expirarán para millones de personas bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), lo que aumentará los costos de los seguros médicos en todo el país.

Los republicanos se han negado a negociar hasta ahora y han alentado a Trump a mantenerse al margen de cualquier conversación. Después de la reunión en la Casa Blanca, el presidente publicó un video falso y caricaturesco que se burlaba del liderazgo demócrata, el cual fue ampliamente visto como poco serio y racista.

"El comportamiento del presidente Trump se ha vuelto más errático y desquiciado", dijeron los líderes demócratas, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, en un comunicado conjunto, pidiendo una "intervención" para sacar al país del cierre. "En lugar de negociar un acuerdo bipartidista de buena fe, está obsesivamente publicando videos deepfake enloquecidos".