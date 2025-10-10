La Niña llegó, pero su impacto en el clima podría ser pasajero

La Niña, el lado más fresco y a veces más costoso de El Niño, ha llegado para distorsionar el clima en todo el mundo, dijeron los meteorólogos el jueves. Este fenómeno natural a menudo potencia la temporada de huracanes en el Atlántico, pero esta Niña podría ser demasiado débil y pasajera para causar muchos problemas.

En Estados Unidos, La Niña a menudo significa más precipitaciones —incluyendo posibles tormentas de nieve— en las áreas del norte y sequía invernal en el sur. Puede traer lluvias más intensas en Indonesia, Filipinas, partes de Australia, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sureste de África. También puede significar sequía en el Oriente Medio, el este de Argentina, el este de China, Corea y el sur de Japón, dijeron los meteorólogos.

La Niña ocurre cuando ciertas partes del Pacífico central se enfrían medio grado Celsius (0,9 grados Fahrenheit) en comparación con lo normal. El mundo estuvo coqueteando con una este año y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) declaró el jueves que ya se formaron las condiciones de La Niña.

Pero es probable que no sea muy fuerte y podría desaparecer en los próximos meses, según los pronósticos de modelos computacionales de la NOAA y la Universidad de Columbia, dijo Michelle L´Heureux, científica principal del equipo de la NOAA que estudia tanto La Niña como El Niño.

"Hay una probabilidad de tres de cuatro de que se mantenga como un evento débil", dijo L´Heureux en un correo electrónico. "Un evento más débil tiende a ejercer menos influencia en la circulación global, por lo que es posible que haya sorpresas por delante".

Se pronosticaba que la temporada de huracanes del Atlántico 2025 sería más fuerte de lo normal, pero hasta ahora está un poco por debajo del promedio en actividad.

Tradicionalmente, durante La Niña hay un debilitamiento de la cizalladura del viento que dificulta la formación y el fortalecimiento de huracanes, permitiendo más y mayores tormentas, especialmente más tarde en el año, como a finales de octubre y principios de noviembre y en el Caribe, dijo el experto en huracanes de la Universidad de Albany, Brian Tang.

Pero Brian McNoldy, quien estudia ciclones tropicales, aumento del nivel del mar y calor extremo en la Universidad de Miami, cree que esta Niña es demasiado tardía y demasiado pequeña para hacer mucho.

Las condiciones, especialmente la cizalladura del viento, favorecen más actividad de huracanes, sin embargo, no está sucediendo y los modelos computacionales a largo plazo no muestran mucho formándose para las próximas semanas, dijo el experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach.

En el invierno pasado hubo una Niña débil similar, pero aún hubo algunos signos de su impacto, dijo L´Heureux.

Algunos estudios han demostrado que en Estados Unidos, La Niña puede ser más costosa que su primo más cálido, El Niño. Un estudio económico de 1999 encontró que la sequía de La Niña costó a la agricultura estadounidense entre 2.200 millones y 6.500 millones de dólares, comparado con 1.500 millones de El Niño.