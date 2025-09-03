Libra desaparición la Lotería de Texas

Vl 1 de septiembre, la Comisión de Lotería de Texas, con 32 años en funciones, fue abolida, terminando con la agencia diseñada para operar una de las pocas formas legales de apuestas en Texas: la operación de lotería administrada por el Estado.

Sin embargo, la mayoría de los empleados de la Comisión aún se presentaron a trabajar en la misma oficina y en los mismos empleos para apoyar los mismos juegos, sólo que ahora será al Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) al que estarán reportando.

Bajo una nueva ley estatal, TDLR asumió la gestión de la operación de 8 mil millones de dólares originalmente propuesta por la entonces gobernadora Ann Richards como una forma de generar ingresos para las escuelas públicas de Texas.

“Una cosa que influye en esto que hace la transición un poco más fácil desde el punto de vista de movimientos en escala es que nadie se está mudando realmente ahora mismo”, dijo Glenn Neal, director de transición de la lotería. “Ahora mismo, es incorporar gente a una nueva agencia, pero físicamente, permanecerán más o menos donde están ahora mismo”, añadió Neal.

El cambio de liderazgo fue un compromiso después de que la Lotería de Texas, recientemente sumida en controversia, casi llegó a un final completo durante la sesión legislativa regular del Estado. Varios legisladores expresaron preocupación sobre dos premios millonarios ganados en 2023 y 2025, provocando investigaciones y renuncias. Dirigidos por el vicegobernador Dan Patrick, los legisladores acusaron a la Comisión de Lotería de ‘hacer la vista gorda’ ante un esquema de lavado de dinero y ventas ilegales de boletos en línea.

Esas preocupaciones finalmente se unieron en el Proyecto de Ley del Senado 3070, un proyecto de ley integral que anunció el fin de la Comisión de Lotería y la transferencia de los juegos a TDLR y estableció nuevas barreras de protección destinadas a prevenir el juego ilegal.

La voluntad de la Legislatura

El TDLR no es ajeno a que la Legislatura entregue nuevas agencias o responsabilidades, dijo Courtney Arbour, su directora ejecutiva. TDLR ha tenido 25 programas diferentes colocados bajo su supervisión desde 2015, que van desde licencias de parteras hasta medición de combustible para motores que abarcan 919 mil licencias diferentes que supervisa.

Sin embargo, la lotería es una empresa por sí sola, y la transición más grande que TDLR ha sido encargado de manejar. Con casi 300 empleados, la adquisición es un aumento del 50% al personal actual del departamento de aproximadamente 545 empleados. La adición de la lotería también multiplicará el presupuesto del departamento por seis veces mientras maneja la supervisión de más de 20 mil minoristas de lotería. TDLR también supervisará los juegos de bingo caritativo del estado.

Para aquellos que buscan comprar boletos de lotería, la administración de TDLR por sí sola no traerá cambios notables –pero SB 3070 trae una serie de nuevas regulaciones sobre los juegos estatales. Esas incluyen restricciones más estrictas sobre cuántos boletos puede comprar una persona y la criminalización de los mensajeros de lotería que venden boletos de lotería impresos en línea, ambas cosas por las que la Comisión de Lotería había sido criticada por no controlar años antes.

Las restricciones llegan después de que un solo grupo en 2023 comprara el 99% de las 26 millones de combinaciones de boletos posibles del juego de sorteo Lotto Texas para ganar un premio de 95 millones de dólares con la asistencia de tiendas que eran propiedad o estaban afiliadas con compañías de mensajería. Los legisladores acusaron a la Comisión de Lotería de ayudar al posible lavado de dinero a través de la “compra masiva”.

Los legisladores también afirmaron que las ventas de boletos en línea de los mensajeros eran ilegales bajo la ley actual antes de lanzar una campaña exitosa durante la sesión para prohibir los servicios. En los cinco años que se les permitió operar en el estado, las tiendas propiedad de mensajeros rápidamente se convirtieron en los minoristas de boletos más vendedores, ya que los opositores dijeron que su mercado digital estatal proporcionó una ventaja injusta para llegar a los clientes.

Enfrentando una disminución de dos años

Arbour dijo que se ha reunido con el autor de SB 3070, el senador Bob Hall, republicano por Edgewood, así como con Patrick y la oficina del gobernador Greg Abbott, quienes han estado “muy interesados” en cómo se implementará la nueva ley.

El equipo de transición de TDLR también se ha estado reuniendo con partes interesadas, desde minoristas en todo el estado hasta jugadores dedicados. Una de esas reuniones fue con Dawn Nettles, veterana vigilante de la Lotería de Texas y editora de lottoreport.com.

Nettles, quien ha sido una feroz crítica de la Comisión de Lotería durante décadas, dijo que está cautelosamente optimista sobre el manejo del departamento, pero que el personal aún no es muy experto sobre los “entresijos” de los juegos estatales. Más allá del escrutinio público y las nuevas regulaciones, Nettles teme que el primer desafío de TDLR será navegar el bajo rendimiento reciente de los juegos.

“Tienen que hacer cambios en las reglas, pero no pueden entrar el primer día y abordar todo lo que está mal con la lotería”, dijo Nettles. “Su meta primera y principal debe ser evaluar cuántos sorteos se ofrecen y cómo realmente está dañando las ventas”.

Con el año fiscal establecido para terminar a finales de agosto, la Lotería de Texas actualmente está en camino de terminar con aproximadamente 500 millones de dólares menos en ingresos que el año fiscal 2024, el segundo año consecutivo de declive para el juego. Declives significativos en las ventas de Powerball y boletos de raspar han contribuido en gran medida a la baja, según un reporte semanal de la Comisión de Lotería publicado el miércoles.

La caída en las ventas también ha disminuido la cantidad de ingresos proporcionados al Fondo de Educación Pública del Estado, la razón principal que los legisladores indicaron por la que eligieron no terminar completamente la lotería.

La lotería había proporcionado aproximadamente mil 400 millones de dólares al Fondo de Escuelas de la Fundación hasta julio, según datos de la Oficina del Contralor, un declive del 11% comparado con el mismo período el año pasado y más lejos del alardeado récord de 2023 de 2 mil millones de dólares transferidos a las escuelas.

Nettles atribuyó el declive en las ventas a la disminución en la frecuencia con que los juegos pagarán premios mayores. Arbour recientemente asistió a su primera reunión con directores de lotería de otros estados que también están experimentando declives en las ventas, y discutió ofrecer nuevos juegos o formas de jugar para volver a involucrar a los clientes. El cambio de manos de la Lotería de Texas también es una nueva oportunidad para buscar lo que los jugadores quieren, dijo.

“Lo que he llegado a aprender sobre los jugadores de lotería es que les gusta el cambio”, dijo Arbour. “Les gustan nuevas opciones de boletos. Les gustan nuevas opciones de sorteo. Y así el personal aquí se reúne regularmente para hablar sobre las estrategias y cómo seguir proporcionando opciones para los jugadores que incentiven el juego para aquellos que quieren jugar”.

La revisión Sunset por delante

La toma de control entrante de TDLR ya puede estar empezando con el pie derecho. Sólo dos semanas en 2025 han pasado ventas semanales equivalentes en 2024: una vez en enero, antes de la sesión legislativa, y otra vez a finales de agosto, dos semanas antes de la transferencia de la lotería.

La mayoría de las controversias de los juegos también han terminado o se han retirado de la vista pública. Mientras que el Departamento de Seguridad Pública y la oficina del fiscal general Ken Paxton ambos anunciaron investigaciones sobre la Comisión de Lotería y los mensajeros en febrero, ninguno ha proporcionado una actualización desde esos anuncios. La Oficina del Fiscal General no respondió a múltiples solicitudes de comentario sobre si sus investigaciones aún estaban en curso, y una declaración de DPS dijo que no podían revelar detalles de una investigación en curso.

Mucho del personal actualmente con la Comisión de Lotería se quedará, pero varios de los oficiales principales, incluyendo el ex director ejecutivo Ryan Mindell, renunciaron antes del paso de SB 3070. Sergio Rey, el director ejecutivo interino de la Comisión de Lotería y ex director financiero principal, continuará sirviendo como director ejecutivo adjunto interino sobre lotería y bingo caritativo para TDLR.

La Comisión de Lotería también resolvió recientemente una demanda de una mujer a quien no se le pagó su premio de 83.5 millones de dólares porque compró el boleto ganador a través de un mensajero de lotería. La Comisión acordó pagar a la mujer después de meses de mantener que tenían que esperar la finalización de las investigaciones antes de hacerlo.

Para establecer el éxito a largo plazo e informar sus decisiones, TDLR está encargado de establecer un comité asesor de lotería y un comité asesor de bingo. Más temprano en el mes, miembros de la Comisión de Licencias y Regulación de Texas votaron para adoptar elaboración de reglas de emergencia para establecer los términos de estos comités para que pudieran comenzar a reunirse trimestralmente tan pronto como se transfirieran los juegos.

Las reglas de emergencia no tomarían efecto hasta el 10 de septiembre y permanecerían en lugar hasta el 8 de enero, dijo Derek Burkhalter, asesor general asistente de TDLR, durante una reunión de la Comisión de Licencias de agosto. Un proceso estándar de elaboración de reglas también tomará lugar para establecer las reglas permanentes. Las citas comenzarán a llevarse a cabo en la próxima reunión de la Comisión de Licencias el 4 de septiembre.

Los legisladores tendrán que opinar sobre el desempeño de TDLR en 2029, ya que SB 3070 requiere que la Comisión Asesora Sunset del estado, que realiza auditorías de agencias estatales, revise la operación de lotería del departamento entonces. Sin legislación aprobada, la lotería sería completamente abolida el 1 de septiembre de 2029.