24 horas de ola de crímenes lo llevan a 90 meses de cárcel

Christopher Light, de 22 años y residente del Distrito de Columbia, fue sentenciado a 90 meses de prisión federal por su participación en una ola de crímenes violentos que duró 24 horas, incluyendo un robo de auto a punta de pistola y robos a mano armada, anunció la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.

Light se declaró culpable el 24 de marzo de 2025 de un cargo de robo de auto y un cargo de portación de arma de fuego durante un delito violento. Además de la pena de 90 meses de prisión, el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, James E. Boasberg, ordenó a Light cumplir tres años de libertad supervisada.

El agente especial a cargo, Anthony Spotswood, de la División de Campo de Washington de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y la jefa Pamela A. Smith del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) se unieron al anuncio.

Según documentos judiciales, el 4 de febrero de 2024, alrededor de las 18:45, Light y un cómplice emboscaron a un hombre en un estacionamiento del Distrito Wharf. Light estaba armado con una pistola; su cómplice empuñaba un arma de fuego tipo AR. Light y el cómplice amenazaron al hombre y le quitaron su iPhone 15 Pro y dos cadenas de oro con colgantes. Light y su cómplice huyeron en una camioneta Audi blanca.

ROBO DE AUTO

Temprano a la mañana siguiente, Light y otros tres individuos ingresaron a la cuadra 900 de la Avenida Thayer en Silver Spring, Maryland, en la misma camioneta Audi, y se detuvieron detrás de un Mercedes E300 2017 ocupado por dos individuos. Blandiendo armas de fuego, Light y los demás ordenaron a los ocupantes del Mercedes que salieran y entregaran sus pertenencias. Light y los demás robaron un bolso Gucci, una cartera Louis Vuitton, un reloj Bulgari, un collar de oro, un bolso negro Mark Jacobs, tres teléfonos celulares y varias tarjetas de identificación y de crédito. Dos de los individuos que acompañaban a Light robaron el Mercedes, mientras que los demás huyeron en la camioneta Audi blanca.

Más tarde, el 5 de febrero de 2024, alrededor de las 3 p. m., Light y otro individuo intentaron robar a un hombre que intentaba retirar dinero de un cajero automático en la cuadra 2000 de la avenida Martin Luther King, Jr., SE. Light y el otro individuo estacionaron y salieron de una camioneta Audi blanca y se acercaron al hombre por detrás. A punta de pistola, Light y su cómplice le ordenaron al hombre: “No te muevas, dame esa mier--”. El hombre huyó y no le robaron nada.

La policía arrestó a Light el 25 de marzo de 2024. De un congelador en la residencia de Light, los oficiales recuperaron una pistola AM-15 de varios calibres junto con un cargador negro que contenía 50 rondas de municiones.