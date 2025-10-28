Republicanos enfrentan frustración de votantes

La primera persona que llamó a una asamblea telefónica con Andy Harris, el legislador de Maryland, líder de la conservadora Freedom Caucus (Asamblea de la Libertad) de la Cámara de Representantes, estaba preparada con una pregunta sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de Estados Unidos (PPACA, por sus siglas en inglés). El hijo discapacitado de su primo corre el riesgo de perder el seguro que obtuvo gracias a esa ley, dijo la persona.

"Ahora tendrá que pagar el doble o el triple de la prima que ha estado pagado por el seguro", dijo la mujer, identificada como Lisa, del condado Harford, Maryland. "Me encantaría que explicara cuál es el plan de los republicanos para el seguro médico".

Harris, republicano con siete mandatos, no tuvo una respuesta clara. "Creemos que la solución es intentar hacer algo para asegurar que todas las primas bajen", respondió, y predijo que el Congreso "probablemente alcanzará alguna salida negociada" más adelante.

Su incertidumbre reflejó un dilema republicano conocido: 15 años después de la promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, el partido se mantiene unido en sus críticas a la ley, pero dividido sobre cómo avanzar. Esta tensión se ha acentuado durante el cierre del gobierno, ya que los demócratas aprovechan el aumento de las primas para presionar a los republicanos a extender los subsidios a punto de expirar de la ley comúnmente llamada "Obamacare".

El presidente Donald Trump y los líderes republicanos dicen que considerarán extender los créditos fiscales mejorados que, de lo contrario, expirarán a finales de año —pero sólo después que los demócratas voten a favor de reabrir el gobierno. Por el momento, las personas inscritas en los planes ya reciben notificaciones con fuertes aumentos de las primas para 2026.

A la vez que los ayuntamientos se llenan de votantes frustrados —y sin que surja ningún plan republicano claro—, el tema parece cobrar fuerza política de cara a las elecciones intermedias del año próximo.

"Las primas están subiendo, se extiendan o no", dijo el senador republicano Rick Scott. "Las primas suben porque los costos de la atención médica están subiendo. Porque Obamacare es un desastre".

"Esbozos de un plan"

En el centro del cierre del gobierno —ahora en su cuarta semana y sin un final a la vista— se encuentra la exigencia demócrata de que se extiendan los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible aprobados en 2021. Trump ha prometido una alternativa desde hace mucho tiempo.

"El costo de Obamacare está fuera de control, además, no es una buena atención médica", escribió en su red social Truth Social en noviembre de 2023. "Estoy considerando alternativas seriamente".

Presionado sobre la atención médica durante un debate presidencial en septiembre de 2024, Trump dijo que tenía "esbozos de un plan". Pero casi 10 meses después del inicio de su presidencia, ese plan aún no se vislumbra. El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid —los programas de seguro médico gubernamentales—, declaró a la cadena NBC el miércoles: "Creo firmemente que el presidente tiene un plan". Pero no entró en detalles.

Los republicanos enuncian que quieren una reforma más amplia del sistema de atención médica, aunque resultará difícil sacar adelante un plan antes del año que viene. Los líderes del partido no han explicado cómo gestionarán los créditos fiscales que expiran e insisten en que no negociarán el tema hasta que los demócratas acuerden poner fin al cierre del gobierno.

Un análisis de septiembre de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), independiente de los partidos, estimó que extender permanente los créditos fiscales aumentará el déficit en 350.000 millones de dólares entre 2026 y 2035.