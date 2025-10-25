Beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2,8 %

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunció que el ajuste anual por costo de vida aumentará un 2,8% en 2026, lo que se traduce en un incremento promedio de más de 56 dólares mensuales para los jubilados, dijeron funcionarios de la agencia el viernes.

El aumento de beneficios para casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social entrará en vigor a partir de enero. Y el incremento en los pagos para casi 7,5 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario comenzarán el 31 de diciembre.

¿Qué ocurrió?

El anuncio del viernes estaba previsto para la semana pasada, pero se retrasó debido al cierre del gobierno federal. El ajuste por costo de vida para jubilados y beneficiarios discapacitados se financia con impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores, hasta un cierto salario anual, que se prevé aumentará a 184.500 dólares en 2026 con respecto a 176.100 dólares en 2025.

Los beneficiarios recibieron un aumento del 2,5% por costo de vida en 2025 y un incremento del 3,2% en sus prestaciones en 2024, después de un aumento históricamente grande del 8,7% en 2023, provocado por una inflación récord de 40 años. El aumento para 2026 refleja una inflación moderada. La agencia notificará por correo a los beneficiarios sobre su nuevo monto de beneficio a principios de diciembre.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Algunos adultos mayores dicen que el ajuste por costo de vida no les ayudará mucho para pagar sus gastos diarios. Linda Deas, una residente de 80 años de Florence, Carolina del Sur, dijo: "no se ajusta a la crisis de asequibilidad que padecemos ahora mismo".

Deas, una especialista retirada en operaciones de redes de sistemas informáticos, se mudó a Carolina del Sur desde Nueva York en 2022 para estar más cerca de su familia. Dice que su alquiler mensual ha aumentado 400 dólares en los últimos dos años. Enumeró otros artículos que se han vuelto más caros para ella en los últimos dos años, como el seguro de automóvil y la comida. "Si has estado en los supermercados últimamente, notarás cómo los precios están subiendo, no bajando", dijo.