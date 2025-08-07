Elimina EU límites de edad para reclutar agentes de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el miércoles que eliminará los límites de edad para nuevas contrataciones en la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias, tras una masiva inyección de fondos por parte del Congreso.

El departamento afirmó en un comunicado de prensa que renunciaría a los límites de edad para nuevos solicitantes para que “aún más patriotas califiquen para unirse al ICE”, la agencia responsable de localizar, arrestar, detener y deportar a personas que están en Estados Unidos sin permiso legal.

La agencia está en el centro de los esfuerzos para llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. A principios de este verano, el Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos que otorga a ICE fondos para contratar a 10.000 empleados más.

Actualmente, los solicitantes de ICE deben tener al menos 21 años y no más de 37 o 40, dependiendo del puesto al que estén aplicando.

En una entrevista con Fox & Friends, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los solicitantes podrían tener desde 18 años.

“No tenemos un límite de edad para continuar, puedes tener 18 años, ingresar al ICE y unirte a nosotros y ser parte de esto. Te capacitaremos y te prepararemos para que estés listo para salir a las calles y ayudar a proteger a las familias”, expresó Noem.

El departamento indicó que todos los reclutas deberán pasar por exámenes médicos y de detección de drogas y completar una prueba de aptitud física.

Antes, el ICE anunció una campaña de reclutamiento dirigida a encontrar y contratar a los oficiales de deportación, investigadores y abogados que necesitará para cumplir con sus objetivos de contratación.

Como parte de esa campaña, la agencia está ofreciendo un atractivo bono de hasta 50.000 dólares para nuevos reclutas, así como otros beneficios como la condonación de préstamos estudiantiles y abundante tiempo extra para los oficiales de deportación.