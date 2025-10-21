Promete Trump lograr ´acuerdo fantástico´ en reunión con Xi

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos goza de "gran respeto" por parte de Beijing y que alcanzará un "acuerdo fantástico" con el presidente chino Xi Jinping cuando ambos gobernantes se reúnan pronto.

Trump efectuó sus declaraciones después de que Beijing lo hiciera enfurecer al expandir los controles de exportación sobre productos de tierras raras que se utilizan en teléfonos celulares, aviones de combate, vehículos eléctricos y más. Trump habló mientras recibía al primer ministro australiano Anthony Albanese en la Casa Blanca, un aliado estadounidense con el que alcanzó un acuerdo para contrarrestar el predominio casi total que China ejerce en el procesamiento de esos minerales cruciales.

"Creo que vamos a terminar teniendo un acuerdo fantástico con China", expresó Trump. "Va a ser un gran acuerdo comercial. Va a ser fantástico para ambos países, y va a ser fantástico para todo el mundo".

Cuando se le preguntó sobre la influencia china, Trump dijo que Beijing "nos amenazó con tierras raras, y yo los amenacé con aranceles". Pero insistió en que su buena relación con Xi significa que llegarían a "un acuerdo muy justo".

Todas las miradas están puestas en una posible reunión entre Trump y Xi, porque cualquier fracaso en alcanzar algún acuerdo aumenta el riesgo de desestabilizar no sólo las relaciones entre las dos superpotencias, sino también la economía global.

Trump anunció que se reuniría con Xi este mes al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que aglutina a 21 países. Beijing no ha anunciado planes para que Xi haga el viaje a Corea del Sur, pero no es inusual que esos detalles surjan más adelante, cerca de la fecha de viaje.

Trump dice que los aranceles son una herramienta poderosa ante China

El presidente ha amenazado con imponer un nuevo arancel del 100% a China en respuesta a las reglas ampliadas de Beijing sobre productos de tierras raras. Y el lunes dijo que ya ha dado resultados.

"Ahora nos están tratando con gran respeto", apuntó Trump. "Ahora veremos qué pasa. Dije: ´si no hacemos un acuerdo, voy a imponer un 100% adicional el 1 de noviembre´. Creo que llegaremos a un acuerdo".

Desde que regresó a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles adicionales del 30% en general a China. El mandatario indicó que la tasa total sobre los productos chinos es de entre 55% y 57%, y que el país le ha pagado a Estados Unidos "cientos de miles de millones de dólares en aranceles".