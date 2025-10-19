Protestas contra Trump crean ambiente festivo

WASHINGTON.- La gente se reunió el sábado en la capital de la nación y en comunidades de todo Estados Unidos para asistir a las manifestaciones “No Kings” (“Sin reyes”) en protesta por la dirección del país bajo el régimen del presidente Donald Trump, en lo que el gobernante Partido Republicano califica como manifestaciones de “odio a Estados Unidos”.

Las personas se manifestaron con carteles como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resiste al fascismo”, y en muchos lugares parecía más una fiesta callejera. Había bandas de música, un enorme cartel que la gente podía firmar, con la frase “Nosotros, el pueblo”, que es el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, y manifestantes con disfraces de rana, que han surgido como un símbolo de resistencia en Portland, Oregón.

Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se produce en el contexto de un cierre del gobierno que no solo ha suspendido programas y servicios federales, sino que pone a prueba el equilibrio de poder central mientras un agresivo poder ejecutivo confronta al Congreso y a los tribunales de maneras que, según los organizadores, son un retroceso hacia el autoritarismo en Estados Unidos.

Los manifestantes llenaron lugares como Times Square en la ciudad de Nueva York, el histórico Boston Commons, Grant Park en Chicago, Washington, D.C., y cientos de espacios públicos más pequeños.

Muchos manifestantes se sentían especialmente enfadados por los ataques a sus motivos. En Washington, Brian Reymann dijo que ser llamado terrorista toda la semana por los republicanos era “patético”.

“Esto es Estados Unidos. No estoy de acuerdo con su política, pero no creo que no amen a este país. Creo que están equivocados. Pienso que tienen hambre de poder”, expresó Reymann, llevando una gran bandera estadounidense.

Trump mismo pasará el fin de semana en su casa de Mar-a-Lago en Florida.

“Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, dijo Trump en una entrevista con Fox News que se emitió la mañana del viernes, antes de partir hacia un evento de recaudación de fondos de 1 millón de dólares por plato de MAGA Inc., que se llevó a cabo en su club. Se espera que, el sábado, se realicen protestas cerca del lugar.

Organizadores esperan construir un movimiento de oposición

Se prevén más de 2.600 manifestaciones para el sábado en ciudades grandes y pequeñas, organizadas por cientos de socios en coalición.

“Grandes manifestaciones como esta dan confianza a las personas que han estado al margen, pero están listas para hablar”, comentó el senador demócrata Chris Murphy en entrevista con The Associated Press.

Aunque las protestas realizadas a principios de este año contra los recortes de Elon Musk en la primavera y el desfile militar de Trump en junio, atrajeron multitudes, los organizadores dicen que esta ha unido a la oposición. Demócratas destacados como el líder del Senado Chuck Schumer y el senador independiente Bernie Sanders se unen en lo que los organizadores ven como un antídoto a las acciones de Trump, desde la represión de la administración a la libertad de expresión hasta sus redadas de inmigración de estilo militar.

“No hay mayor amenaza para un régimen autoritario que el poder del pueblo patriótico”, dijo Ezra Levin, cofundador de Indivisible, uno de los organizadores clave. En abril, la marcha nacional contra Trump y Elon Musk tuvo 1.300 ubicaciones registradas. En junio, para el primer día de “No Kings”, hubo 2.100 ubicaciones registradas.

Antes del mediodía, varios miles de personas se habían reunido en Times Square, coreando “Trump debe irse ahora”, y ondeando carteles, algunos de ellos con palabrotas, con eslóganes insultantes para el presidente y condenando su imposición de medidas contra la inmigración. Algunas personas llevaban banderas estadounidenses.

Demócratas intentan recuperar su posición

Los demócratas se han negado a votar sobre la legislación que reabriría el gobierno, al tiempo que exigen financiamiento para la atención médica. Los republicanos dicen que están dispuestos a discutir el tema más tarde, solo después de que el gobierno reabra.

Pero para muchos demócratas, el cierre del gobierno es también una forma de enfrentarse a Trump y tratar de devolver la presidencia a su lugar en el sistema de Estados Unidos como una rama de gobierno igual a las demás. También es una forma de trazar una línea moral, dijo Murphy, el senador de Connecticut.

“Trump realmente piensa que es un rey”, dijo Murphy en la manifestación de Washington, “y piensa que puede actuar de manera más corrupta cuando el gobierno está cerrado. Pero no puede hacerlo”.