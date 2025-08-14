Mueren padres e hijo al caer árbol arriba de su auto

Una madre, un padre y un niño murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil en medio de fuertes lluvias e inundaciones en Tennessee, donde se registraron dramáticos rescates de personas atrapadas en sus autos en medio de carreteras sumergidas, informaron las autoridades el miércoles.

Los tres murieron cuando el suelo saturado provocó la caída de un gran árbol en el suburbio de East Ridge en Chattanooga poco después de la medianoche, manifestó Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Hamilton.

Además, se encontró un cuerpo cuando las autoridades buscaban a un hombre que fue arrastrado al pasar corriendo junto a los bomberos y una barricada que bloqueaba una carretera inundada el martes, según el Departamento de Bomberos de Chattanooga. La policía local y el médico forense determinarán la causa de defunción.

Las inundaciones provocaron rescates de personas atrapadas en casas y vehículos inundados. El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró un estado de emergencia local el martes por la noche. Se instó a los residentes a extremar las precauciones.

En una conferencia de prensa el miércoles, los funcionarios dijeron que no esperaban que tanta lluvia cayera tan rápido.

En un momento dado, había 60 vehículos en la interestatal inundada, declaró Chris Adams, director de manejo de emergencias del condado Hamilton. Algunos socorristas llevaban a personas en sus espaldas que no podían moverse bien a través del agua, y las dejaban en el divisor elevado en el medio de la carretera, añadió Adams.

"Todos sabemos que hay que ´dar la vuelta, no ahogarse´, pero cuando lo ves y tiene 2 pulgadas (5 centímetros) de profundidad, y luego lo siguiente que sabes es que tiene 4 pies (1,2 metros) de profundidad, eso es algo que nunca has visto antes", expresó Adams.

Hubo tantas llamadas de ayuda que las llamadas al 911 estaban "en espera cada minuto de cada hora durante unas tres horas seguidas", con más de 940 llamadas entre las 6 p.m. y la medianoche, manifestó Barbara Loveless, directora de operaciones del 911 del condado Hamilton.

Troy Plemons, técnico de sistemas de comunicaciones para EPB, la empresa de electricidad y telecomunicaciones de Chattanooga, relató que estuvo atrapado en el tráfico en una interestatal en su camión durante dos a tres horas el martes por la noche cuando el área comenzó a inundarse rápidamente.

Luego, Plemons contó que vio cómo el agua levantaba un SUV, y cuando él y dos trabajadores de Lawson Electric animaron a una mujer dentro a salir, ella levantó las manos como si no supiera si podía. Plemons se movió a la parte trasera de un camión junto a él para intentar acercarse a la mujer, pero el agua le llegaba al pecho y dijo que se dio cuenta de que alguien tendría que entrar para sacarla.

"No pensé que hubiera tiempo", indicó. "Hice lo mejor que pude".

Añadió que el agua llegaba al nivel del cuello de la mujer en el SUV cuando usó una broca ofrecida por los trabajadores de Lawson Electric para romper la ventana y ayudar a la mujer a salir.

"Fue una prisa, seguro. Sentí que estaba bastante tranquilo hasta que rompí la ventana", señaló Plemons. "Estaba haciendo todo lo posible para sacarla porque el agua estaba subiendo bastante rápido".

Ayudó a la mujer a llegar a la carretera y ella se sentó en su vehículo para calentarse un rato. Hubo varios rescates de personas cuyos autos fueron abrumados por el agua en el área hasta que el agua retrocedió unas dos a tres horas después y el tráfico comenzó a moverse nuevamente, sostuvo Plemons.