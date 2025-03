Director de la FDA se retiraría el 5 de abril: Renuncia funcionario de vacunación de EU

El principal funcionario de vacunación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció su renuncia y criticó a la principal autoridad de Salud del país por permitir que "la desinformación y las mentiras" guíen su pensamiento sobre la seguridad de las inmunizaciones.

El doctor Peter Marks envió el viernes una carta a la Comisionada Interina de la FDA, Sara Brenner, anunciando que renunciaría y se retiraría el 5 de abril como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica.

En su carta, obtenida por The Associated Press, Marks expresó que estaba "dispuesto a trabajar" para abordar las preocupaciones expresadas por Robert F. Kennedy Jr. sobre la seguridad de las vacunas. Pero concluyó que eso no era posible.

"Está claro que el secretario no desea la verdad y la transparencia, sino que desea una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras", escribió.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios.

Según un exfuncionario de la FDA familiarizado con las discusiones y que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente, a Marks se le ofreció la opción de renunciar o ser despedido por Kennedy.

Kennedy tiene un largo historial de difundir desinformación contra las vacunas, aunque en sus audiencias de confirmación en el Senado pareció decir que no socavaría la vacunación. Prometió al presidente de la comisión de salud del Senado que no cambiaría las recomendaciones de vacunación existentes.

Desde que asumió el cargo como secretario, Kennedy prometió analizar la seguridad de las vacunas infantiles, a pesar de que existen décadas de evidencia de que son seguras y han salvado millones de vidas.

Marks supervisó la rápida revisión y aprobación de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 por parte de la agencia durante la pandemia.

A Marks se le atribuye haber acuñado el nombre y el concepto de "Operación Warp Speed", la medida tomada durante el régimen del presidente Donald Trump para fabricar vacunas rápidamente mientras aún se analizaba su seguridad y eficacia. La iniciativa redujo años del proceso de desarrollo normal.

A pesar del éxito del proyecto, Trump arremetió repetidamente contra la FDA por no aprobar las primeras vacunas contra el COVID aún más pronto. Tras su derrota en 2020, el republicano dijo a sus confidentes que habría sido reelegido si la vacuna hubiera estado disponible antes del Día de las Elecciones.

El doctor Paul Offit, experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, criticó lo que calificó como el "despido" de Marks.

"El despido de Peter Marks por parte de RFK Jr. debido a que no se arrodillaría ante su campaña de desinformación ahora permite que el zorro cuide el gallinero", dijo Offit. "Es un día triste para los niños de Estados Unidos".

El excomisionado de la FDA, el doctor Robert Califf, dijo que los problemas planteados en la carta de renuncia de Marks "deberían ser alarmantes para cualquiera comprometido con la importancia de la evidencia para guiar políticas y decisiones de los pacientes".

"Espero que esto intensifique la comunicación entre la academia, la industria y el gobierno para reforzar la importancia de la ciencia y la evidencia", escribió.

La renuncia se presenta tras la noticia del viernes de que el HHS planea despedir a 10.000 trabajadores y cerrar agencias enteras, incluidas aquellas que supervisan miles de millones de dólares en fondos para servicios de adicción y centros de salud comunitarios en todo el país.

En una publicación en redes sociales el jueves, Kennedy criticó al departamento que supervisa como una "burocracia desmesurada" ineficiente. También culpó a los 82.000 trabajadores del departamento por un declive en la salud de los estadounidenses.

La renuncia es el golpe más reciente para la agencia de salud asediada, que ha sido sacudida durante semanas por despidos, jubilaciones y un caótico proceso de regreso a la oficina que dejó a muchos empleados sin oficinas permanentes, escritorios u otros suministros. El mes pasado, Jim Jones, el subcomisionado de alimentos de la FDA, renunció, citando "el despido indiscriminado" de casi 90 empleados en su división, según una copia de su carta de renuncia obtenida por la AP.

Marks, quien no pudo ser contactado para hacer comentarios, también expresó preocupaciones en su carta sobre "los esfuerzos que actualmente están siendo promovidos por algunos sobre los efectos adversos para la salud de la vacunación son preocupantes", así como el "asalto sin precedentes a la verdad científica que ha impactado negativamente la salud pública en nuestra nación".

Continuó detallando los beneficios históricos de las vacunaciones que se remontan a George Washington y señaló el brote de sarampión en curso como prueba de lo que puede suceder cuando se siembran dudas sobre la ciencia.

"El brote de sarampión multiestatal en curso, que es particularmente severo en Texas, nos recuerda lo que sucede cuando se socava la confianza en la ciencia bien establecida que sustenta la salud pública y el bienestar", escribió.

El brote de sarampión, que podría continuar durante meses, ahora se ha extendido a Kansas y Ohio tras enfermar a más de 370 personas en Texas y Nuevo México.

Si afecta a otras comunidades no vacunadas en todo Estados Unidos, como puede ser el caso ahora en Kansas, el brote podría durar un año y amenazar el estatus del país como libre de la propagación local de la enfermedad prevenible por vacunación, destacaron expertos en salud pública.