Inmigrantes tendrán que registrarse en EU

Las autoridades de inmigración dicen que cualquier persona que viva en Estados Unidos de manera ilegal pronto tendrá que registrarse ante el gobierno federal, y aquellos que no lo hagan podrían enfrentar multas, prisión o ambas cosas.

El registro será obligatorio para todos los mayores de 14 años que no tengan estatus legal, según un comunicado divulgado el martes por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), una rama del Departamento de Seguridad Nacional. Cada persona debe registrarse y proporcionar sus huellas dactilares y dirección, dice el comunicado, y los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de que estén registrados.

A continuación presentamos algunos detalles sobre el registro, el más reciente de una serie de movimientos del gobierno del presidente Donald Trump relacionados con promesas de campaña para endurecer las medidas contra la inmigración ilegal y deportar a millones que viven en el país sin autorización:

¿Qué hay detrás del registro?

Desde hace tiempo, la ley federal de inmigración ha requerido que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren ante el gobierno. Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio de un creciente temor hacia los inmigrantes y los agitadores políticos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

Un sistema establecido después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional, requería que todos los hombres no ciudadanos mayores de 16 años de 25 países —todos ellos de mayoría árabe o musulmana, salvo uno— se registraran ante el gobierno de Estados Unidos. El programa no condujo a condenas por terrorismo, pero llevó a más de 13.000 personas a procedimientos de deportación. Fue suspendido en 2011 y disuelto en 2016.

Sin embargo, los expertos dicen que a lo largo de las décadas el requisito de registro rara vez se ha aplicado.

Las autoridades dicen que eso cambiará ahora.

"El gobierno de Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración; no seleccionaremos cuáles leyes haremos cumplir", dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. "Debemos saber quién está en nuestro país, por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses".

¿Cuál es el objetivo del anuncio?

En parte, el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional del martes fue puramente burocrático, una forma de anunciar que se está haciendo valer la ley nuevamente y cómo deben registrarse las personas.

Las autoridades indicaron que "pronto anunciarán un formulario y un proceso para que los extranjeros completen el requisito de registro". En su sitio web, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración le piden a las personas crear una cuenta en línea y dicen que "en los próximos días" habrá información adicional sobre el registro.

"Ningún extranjero tendrá una excusa para no cumplir con esta ley", dice el comunicado. El sitio web de USCIS indicó que las personas que se registren recibirán algún tipo de tarjeta de identidad, que cualquier persona mayor de 18 años "debe llevar y mantener consigo en todo momento".

El anuncio del registro le permite al gobierno de Trump mostrar su fuerza política en el tema clave de la inmigración. Es también una señal para las personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

"Si te vas ahora, puedes tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", dice el comunicado de McLaughlin.

¿Cuál será el efecto del registro?

Al igual que muchas cosas sobre el registro, eso no está claro por ahora. Pero los expertos jurídicos dicen que las consecuencias prácticas podrían no importar, ya que es poco probable que las personas que ya viven en las sombras se registren, pues ello haría mucho más fácil deportarlas. "Pero, incluso si no logra mucho en términos de deportar a más personas, envía una señal al pueblo estadounidense de que ´estamos endureciendo las medidas contra los inmigrantes´, y también incrementará el miedo que los inmigrantes ya tienen sobre lo que está sucediendo", dijo Stephen Yale-Loehr, un experto en derecho de inmigración y profesor retirado de la Facultad de Derecho de Cornell. Algunos activistas criticaron el anuncio.

Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Leyes Migratorias —un grupo de defensa de los inmigrantes—, dijo en un comunicado que "evoca episodios vergonzosos en la historia de Estados Unidos de discriminación respaldada por el gobierno contra inmigrantes y las personas de color".