Establecen un límite anual de 7,500 refugiados en EU

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump restringió a 7.500 el número de refugiados que se admiten anualmente en Estados Unidos, los cuales, en su mayoría, serán sudafricanos blancos, un notable descenso anunciado el jueves que, en los hechos, suspende el papel tradicional de Estados Unidos como refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución.

La medida consolida un importante cambio en la política hacia los refugiados, que coincide con los objetivos más generales del gobierno republicano, encaminados a mantener fuera a los extranjeros a los que considera un riesgo para la seguridad de la nación o una amenaza para los empleos en Estados Unidos. Ese cambio ha significado un endurecimiento de la aplicación de la ley de inmigración en las ciudades y en las fronteras y puntos de entrada, en lo que se ha convertido en un panorama vastamente cambiado en un país que, durante mucho tiempo, ha sido visto como un faro para los migrantes.

No se dio ninguna razón para las nuevas cifras, que se publicaron en un aviso en el Registro Federal y representan una pronunciada disminución respecto al límite máximo de 125.000, establecido el año pasado en el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. The Associated Press informó previamente que el gobierno estudiaba la posibilidad de admitir tan solo 7.500 refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos.

En el aviso se indica que la admisión de los 7.500 refugiados durante el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre, estaba "justificada por preocupaciones humanitarias o favorece de alguna otra forma los intereses nacionales". No se mencionó la admisión de ningún otro grupo específico, además de los sudafricanos blancos, conocidos también como afrikáners.

"Otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen" serán considerados como refugiados, según el aviso, en el que no se dan detalles sobre quiénes podrían ser tales víctimas.

La reducción del límite representa otro golpe para el programa de refugiados de larga data que, hasta hace poco, gozaba de apoyo bipartidista.

Grupos denuncian el límite históricamente bajo

Varios grupos que trabajan en el reasentamiento de refugiados dijeron que el anuncio era una abdicación del papel histórico del país en dar la bienvenida a refugiados de todo el mundo.

"Esta decisión no solo reduce el límite máximo de admisiones de refugiados. Reduce nuestra posición moral", afirmó Krish O´Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva de Global Refuge, una de las agencias de reasentamiento a nivel nacional. "Concentrar la gran mayoría de las admisiones en un solo grupo socava el propósito del programa, así como su credibilidad".