Sanciona EU a 'La Mayiza' por tráfico de drogas

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos sancionó a "La Mayiza", también conocida como "Los Mayos", una facción del Cártel de Sinaloa dedicada a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia territorio estadounidense.

Las sanciones alcanzan además a Juan José Ponce Félix, alias "Jesús Alexandro Sánchez Félix" y "El Ruso", identificado como líder del brazo armado de "La Mayiza" y considerado uno de los principales operadores regionales del cártel.

El pasado 16 de septiembre, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura y condena de Ponce Félix.

El Gobierno estadounidense recordó que el Cártel de Sinaloa está catalogado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

"Estados Unidos se compromete a mantener a su población a salvo de las organizaciones que inundan nuestras calles con drogas ilícitas", señaló el comunicado oficial.