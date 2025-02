Frustraciones sobre arrestos de inmigrantes: Son reasignados dos funcionarios del ICE

Dos funcionarios de alto rango la agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos fueron reasignados en medio de frustraciones en el gobierno del presidente Donald Trump en torno al ritmo de los arrestos de inmigrantes, según dos funcionarios con conocimiento de los movimientos.

Los miembros del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE. por sus siglas en inglés) fueron informados el martes por la noche que dos funcionarios de alto rango de la agencia responsable de encontrar y deportar a inmigrantes en el país de manera ilegal —Russell Hott y Peter Berg— habían sido reasignados, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional y un funcionario del gobierno federal, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a discutir públicamente el asunto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que ICE “necesita una cultura de responsabilidad de la que ha estado privada durante los últimos cuatro años”.

“Tenemos un presidente, un secretario de DHS y un pueblo estadounidense que con razón exigen resultados, y nuestro liderazgo en ICE se asegurará de que la agencia cumpla”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico.

Berg regresará a la oficina de ICE en St. Paul, Minnesota, según el funcionario de Seguridad Nacional que habló con la AP. Hott regresará a la oficina de campo de ICE en Washington, según The Washington Post, que fue el primero en informar sobre las reasignaciones.

Todd Lyons, quien fue recientemente el principal funcionario de aplicación de la ley de inmigración en el área metropolitana de Boston, asumirá el cargo principal en la Oficina de Detención y Deportación, y su segundo al mando será Garrett Ripa, informaron los funcionarios a la AP.

Señalaron que no se dio ninguna razón para la reestructuración. Pero esto ocurrió el día en que el zar de la frontera del presidente Trump, Tom Homan, dijo que no estaba satisfecho con el ritmo de los arrestos de inmigrantes y con las recientes liberaciones de personas que estaban bajo custodia de las autoridades de inmigración.

El ICE —específicamente, la unidad de Oficina de Detención y Deportación— es la agencia clave encargada de llevar a cabo la promesa del presidente republicano de deportaciones masivas de personas en el país de manera ilegal durante su segundo mandato.

El gobierno de Trump ha proporcionado información limitada sobre cuántas personas que se encontraban en el país de manera ilegal han sido arrestadas.

Desde el 23 de enero hasta el 31 de enero, los funcionarios compartieron datos diariamente y luego dejaron de publicar información. El panel de datos de la agencia tiene más información, pero esas cifras trimestrales están al corriente hasta septiembre de 2024. Durante el periodo de siete días en que el ICE publicó datos diarios, se promediaron 787 arrestos al día, en comparación con el promedio diario de 311 durante un periodo de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

El lunes, la Casa Blanca señaló en un video que destacaba los logros de Trump que el ICE había arrestado a 11.000 “delincuentes” en 18 días. Eso promedia alrededor de 611 arrestos diarios.

Hablando con reporteros afuera de la Casa Blanca, Homan dijo que los arrestos en la nación —de aquellos que no han llegado recientemente al país— son aproximadamente tres veces más altos actualmente respecto al mismo momento del año pasado, bajo el mando del expresidente Biden.

“Tres veces más alto es bueno. Pero no estoy satisfecho”, precisó Homan. “Tenemos que conseguir más”.

Homan dijo que también había hablado con los dirigentes del ICE sobre el número de personas que habían sido liberadas de la custodia de las autoridades de inmigración. De ahora en adelante, afirmó, nadie sería liberado sin la aprobación del liderazgo del ICE.

“El número de liberaciones era inaceptable”, comentó Homan, “y eso se ha solucionado”.