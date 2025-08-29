Quita Trump a Kamala Harris protección de Servicio Secreto

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la protección del Servicio Secreto para la ex Vicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata para las elecciones de 2024, según informó la CNN el viernes, citando una copia de una carta.

El dispositivo de seguridad que tenía Harris -que solía prolongarse durante seis meses para los vicepresidentes tras dejar el cargo- se había extendido a un año bajo el mandato del presidente Joe Biden, informó CNN, citando a personas conocedoras del acuerdo.