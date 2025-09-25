Veteranos residentes temen ser deportados

Después de servir con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Irak, Julio Torres tiene tatuados en sus brazos la bandera estadounidense y la insignia del Cuerpo de Marines para mostrar su orgullo por servir a un país que llama hogar.

Y después de luchar contra el síndrome de estrés postraumático, la adicción a las drogas y un cargo penal relacionado tras su despliegue, este hombre de 44 años ha encontrado un nuevo propósito como pastor, predicando un mensaje de libertad a aquellos que enfrentan problemas similares.

Pero en estos días, su comunidad en el este de Texas se siente más como una cárcel que como la tierra de la libertad.

Mientras el presidente Donald Trump trabaja para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas, Torres, quien nació en México y emigró legalmente a Estados Unidos cuando tenía cinco años, tiene miedo de aventurarse lejos de casa. A pesar de tener un permiso de residencia con “green card” y un historial de servicio en el ejército de Estados Unidos, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración el año pasado durante el gobierno de Biden. Teme que el aumento agresivo de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por parte de Trump sólo suponga más problemas.

“¿Quiero dejar esta nación? No. Quiero servirla. Quiero seguir sirviendo a mi comunidad”, dijo Torres a The Associated Press. “Me rompe el corazón que luché por esta nación para criar a mis hijos en esta nación, y ahora tengo que sacar a mis hijos de esta nación si me deportan. Entonces, ¿por qué luché?”.

Torres no está solo. En Estados Unidos viven más de 100.000 veteranos militares que no tienen ciudadanía, según estimaciones recientes del Servicio de Investigación del Congreso. A pesar de que los reclutadores militares describen frecuentemente el servicio como un camino rápido hacia la ciudadanía para los soldados y sus familiares, la estrategia de inmigración del gobierno de Trump los está poniendo en un riesgo renovado de deportación.

Los demócratas en el Congreso han comenzado a expresar su alarma ante la reciente oleada de veteranos militares que han sido obligados a salir del país o cuyos familiares han sido detenidos por el ICE. Un proyecto de ley bipartidista presentado el miércoles por el representante Mark Takano, un demócrata de California, pretende evitarlo al requerir que el Departamento de Seguridad Nacional identifique si los inmigrantes son veteranos militares de Estados Unidos y les brinde la oportunidad de solicitar un estatus migratorio legal.

La legislación, que también cuenta con el apoyo de la representante republicana Maria Elvira Salazar de Florida y la delegada de Samoa Estadounidense, Amata Coleman Radewagen, también extendería el plazo y facilitaría que los militares soliciten la ciudadanía.

“Es muy importante que los estadounidenses comprendan las contribuciones de los no ciudadanos a nuestra seguridad nacional”, dijo Takano a la AP. “A menudo se les presenta como amenazas a nuestra seguridad personal, pero esta es una historia sobre cómo desempeñan un papel esencial: un número tremendo de nuestras fuerzas militares actuales son no ciudadanos”. De los honores de los veteranos a las amenazas de deportación