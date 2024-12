Algunos nominados batallan hacia la confirmación: Trump da prioridad a sus aliados en puestos clave

Por: Agencia AP

Noviembre 24, 2024 -

El virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzando a nombrar a quienes ocuparán algunos de los puestos clave de su gabinete durante su segundo mandato. Le ha dado prioridad a sus aliados para algunos de los principales cargos.

La primera presidencia de Trump se vio afectada por disputas internas; ahora parece concentrarse en moldear al gobierno federal a su semejanza. Algunos de sus nominados enfrentan complicadas batallas hacia la confirmación, aun cuando los republicanos gozan de mayoría en el Senado. Uno de los candidatos, el exrepresentante por Florida Matt Gaetz, a quien Trump había elegido como secretario de Justicia, se retiró de la designación.

A continuación, un vistazo de sus selecciones hasta ahora.

Miembros de gabinete

Secretario del Tesoro: Scott Bessent

Bessent, de 62 años, es un exadministrador de dinero de George Soros y un defensor de la reducción del déficit.

Es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management, después de haber trabajado intermitentemente para Soros Fund Management desde 1991. Si es confirmado por el Senado, sería el primer secretario del Tesoro abiertamente gay de la nación.

Le dijo a Bloomberg en agosto que decidió unirse a la campaña de Trump en parte para atacar la creciente deuda de Estados Unidos. Eso incluiría recortar programas gubernamentales y otros gastos.

"Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo", dijo entonces.

Secretario de Estado: Marco Rubio

Trump nominó al senador por Florida Marco Rubio para convertirse en secretario de Estado, designando a quien fuera un abierto detractor para convertirse en el diplomático de mayor rango del país.

Rubio, de 53 años, es conocido por sus posiciones intransigentes hacia China, Cuba e Irán, y estuvo entre los finalistas a convertirse en compañero de fórmula de Trump hace unos meses. Rubio es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado y miembro del panel de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.

El anuncio refleja el marcado giro que ha tomado Rubio respecto a Trump, a quien el senador llegó a calificar como un "estafador" mientras intentaba conseguir, sin éxito, la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016.

Su relación mejoró drásticamente cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Y Rubio aplaudió sus propuestas durante la tercera campaña presidencial del exmandatario. Por ejemplo, el senador, quien hace más de una década ayudó a redactar una iniciativa en materia migratoria que incluía una vía hacia la ciudadanía para las personas que se encontraban sin autorización en el país, ahora apoya el plan de Trump para emplear a las fuerzas armadas en labores de deportación masiva.

Directora de Inteligencia Nacional: Tulsi Gabbard

La exrepresentante por Hawai Tulsi Gabbard fue seleccionada por Trump para el cargo de directora de inteligencia nacional, otro caso en el que Trump recompensa la lealtad por encima de la experiencia.

Gabbard, de 43 años, fue representante demócrata y buscó, sin éxito, la postulación presidencial por ese partido para las elecciones de 2020 antes de dejar al Partido Demócrata en 2022. Expresó su respaldo a Trump en agosto pasado y estuvo en varios de sus mítines durante la recta final de la campaña, además de que se le ha acusado de repetir propaganda rusa.

Gabbard, quien ha servido en la Guardia Nacional del Ejército durante más de dos décadas, con misiones en Irak y Kuwait, asumiría el cargo con relativamente poca experiencia en el sector en comparación con su predecesora. La actual directora, Avril Haines, fue confirmada por el Senado en 2021 después de varios años en numerosos puestos de seguridad nacional e inteligencia de alto nivel.

Secretario de Defensa: Pete Hegseth

Hegseth, de 44 años, era uno de los presentadores del programa "Fox & Friends Weekend" de Fox News Channel y ha colaborado en la cadena desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien realizaba apariciones frecuentes en el programa.

Hegseth fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército de 2002 a 2021, y estuvo desplegado en Irak en 2005 y en Afganistán en 2011. Ha sido galardonado con dos Estrellas de Bronce. Sin embargo, Hegseth carece de experiencia militar de alto rango o en cuestiones de seguridad nacional. De ser confirmado por el Senado, heredaría el cargo durante una serie de crisis globales, que van desde la guerra en Ucrania y los actuales ataques de grupos relacionados con Irán en Oriente Medio, hasta la búsqueda de un cese del fuego de entre Israel y Hamás y Hezbollah, y las crecientes preocupaciones en torno a la alianza entre Rusia y Corea del Norte.

Hegseth también es autor del libro "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", que se publicó este año.

Secretaria de Justicia: Pam Bondi

Bondi, de 59 años, ha sido elegida por Trump para ser secretaria de Justicia después de que el representante federal Matt Gaetz retirara su nombre de consideración.

Fue la primera fiscal general mujer de Florida, cargo que desempeñó entre 2011 y 2019. Estuvo en el equipo legal de Trump durante su primer juicio político en 2020.

Ha sido parte de un grupo externo aliado de Trump llamado America First Policy Institute que ha ayudado a sentar las bases para su futura administración.

Bondi estuvo entre un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio penal en Nueva York que terminó en mayo con una condena por 34 cargos de delito grave. Es una feroz defensora de Trump, también aparece frecuentemente en Fox News, y ha sido crítica de los procesos penales contra él.

Secretaria del Trabajo: Lori Chavez-DeRemer

La representante republicana de Oregon Lori Chavez-DeRemer perdió por poco su reelección a principios de este mes, pero recibió un fuerte respaldo de los sindicatos en su distrito.

Como posible secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer supervisaría la fuerza laboral del Departamento de Trabajo, su presupuesto y establecería prioridades que impactan los salarios, la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la capacidad de sindicalización y los derechos del empleador para despedir empleados, entre otras responsabilidades.

Chavez-DeRemer es una de las pocas republicanas de la Cámara de Representantes que respalda la "Ley de Protección del Derecho a Organizarse" o PRO Act, que permitiría a más trabajadores llevar a cabo campañas de organización y agregaría penalizaciones para las empresas que violen los derechos de los trabajadores. La ley también debilitaría las leyes de "derecho al trabajo" que permiten a los empleados en más de la mitad de los estados evitar afiliación o pagar cuotas a los sindicatos que representan a los trabajadores en sus lugares de empleo.

Secretario de Comercio: Howard Lutnick

Lutnick dirige la firma de corretaje y banco de inversión Cantor Fitzgerald y es un entusiasta de las criptomonedas. Es copresidente del equipo de transición de Trump que, junto con con Linda McMahon —una exejecutiva de lucha libre que anteriormente estuvo al frente de la Administración de Pequeñas Empresas durante el primer mandato de Trump— estará encargado de ayudar al virtual presidente electo a conformar un gabinete para su segundo periodo.

Como secretario de Comercio, Lutnick desempeñaría un papel clave en la implementación de los planes de Trump para aumentar y aplicar la imposición de aranceles. Supervisaría a un enorme departamento del gabinete que abarca desde el financiamiento para nuevas fábricas de chips informáticos e imponer restricciones comerciales, hasta la publicación de datos económicos.

Secretaria de Seguridad Nacional: Kristi Noem

Noem es una reconocida conservadora que utilizó sus dos periodos al frente del gobierno de Dakota del Sur para catapultarse en las filas republicanas.

Durante la pandemia de COVID-19, Noem no ordenó las mismas restricciones que otros estados y, en su lugar, declaró a Dakota del Sur como "abierto al público". Trump llevó a cabo un evento con fuegos pirotécnicos en el Monte Rushmore en julio de 2020, en una de sus primeras concentraciones multitudinarias durante la pandemia.

Administrador para Medicaid y Medicare: Dr. Mehmet Oz

Oz, de 64 años, es un excirujano cardiólogo y presentador del "Show del Doctor Oz", un programa matutino de entrevistas. Se postuló sin éxito al Senado federal como candidato republicano en 2022 y es un abierto partidario de Trump, quien le expresó su apoyo a Oz cuando fue candidato.