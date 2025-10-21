Recomendación de dar maní a bebés ayudó a evitar alergias

WASHINGTON.- Una década después de que un estudio histórico demostrara que alimentar a los bebés con productos de maní podría prevenir el desarrollo de alergias potencialmente mortales, una nueva investigación reveló que el cambio ha tenido un gran impacto en el mundo real.

Aproximadamente 60.000 niños han evitado desarrollar alergias al maní después de que las directrices emitidas por primera vez en 2015 revolucionaran la práctica médica al recomendar la introducción del alérgeno a los bebés a partir de los cuatro meses.

"Es algo notable, ¿verdad?" afirmó el doctor David Hill, alergólogo e investigador del Hospital Infantil de Filadelfia, y autor de un estudio publicado el lunes en la revista médica Pediatrics. Hill y sus colegas analizaron registros electrónicos de salud de docenas de prácticas pediátricas para rastrear los diagnósticos de alergias alimentarias en niños pequeños antes, durante y después de que se emitieran las directrices.

"Hoy puedo decirles que hay menos niños con alergias alimentarias de los que habría habido si no hubiéramos implementado este esfuerzo de salud pública", añadió.

Los investigadores encontraron que las alergias al maní en niños de 0 a tres años disminuyeron en más del 27% después de que se emitieran las directrices para niños de alto riesgo en 2015 y en más del 40% después de que las recomendaciones se ampliaran en 2017.

El esfuerzo aún no ha reducido un aumento general en las alergias alimentarias en Estados Unidos en los últimos años. Aproximadamente el 8% de los niños se ven afectados, incluyendo más del 2% con alergia al maní.

La alergia al maní es causada cuando el sistema inmunológico del cuerpo identifica erróneamente las proteínas en los frutos secos como dañinas y libera sustancias químicas que desencadenan síntomas alérgicos como urticaria, síntomas respiratorios y, a veces, anafilaxia potencialmente mortal.

Durante décadas, los médicos habían recomendado retrasar la alimentación de los niños con cacahuetes y otros alimentos propensos a desencadenar alergias hasta los tres años. Pero en 2015, Gideon Lack del King´s College de Londres, publicó el innovador ensayo Learning Early About Peanut Allergy, o LEAP.

Lack y sus colegas demostraron que introducir productos de maní en la infancia reducía el riesgo futuro de desarrollar alergias alimentarias en más del 80%. Análisis posteriores mostraron que la protección persistía en aproximadamente el 70% de los niños hasta la adolescencia.

El estudio inmediatamente dio pie a nuevas directrices que instaban a la introducción temprana de cacahuetes, pero ponerlas en práctica ha sido lento.

Solo alrededor del 29% de los pediatras y el 65% de los alergólogos informaron seguir las recomendaciones ampliadas emitidas en 2017, según encuestas.

La confusión e incertidumbre sobre la mejor manera de introducir el maní temprano en la vida llevó al retraso, según un comentario que acompañó al estudio. Al principio, tanto los expertos médicos como los padres cuestionaron si la práctica podría adoptarse fuera de entornos clínicos estrictamente controlados.

Los datos para el análisis provinieron de un subconjunto de centros médicos participantes y pueden no representar a toda la población pediátrica de Estados Unidos, señaló el comentario, liderado por la doctora Ruchi Gupta, experta en alergias infantiles de la Universidad Northwestern.

Sin embargo, la nueva investigación ofrece "evidencia prometedora de que la introducción temprana de alérgenos no solo está siendo adoptada, sino que puede estar teniendo un impacto medible", concluyeron los autores.

Los defensores de los 33 millones de personas en Estados Unidos con alergias alimentarias dieron la bienvenida a las señales de que la introducción temprana de productos de maní está ganando terreno.

"Esta investigación refuerza lo que ya sabemos y subraya una oportunidad significativa para reducir la incidencia y prevalencia de la alergia al maní a nivel nacional", dijo Sung Poblete, director ejecutivo del grupo sin fines de lucro Food Allergy Research & Education, o FARE.

El nuevo estudio hace hincapié en las directrices actuales, actualizadas en 2021, que recomiendan introducir maní y otros alérgenos alimentarios importantes entre los cuatro y seis meses, sin necesidad de exámenes o pruebas previas, dijo Hill. Los padres deben consultar a sus pediatras sobre cualquier duda.

"No tiene que ser mucha cantidad de comida, pero pequeñas pruebas de mantequilla de maní, yogur a base de leche, yogures a base de soja y mantequillas de frutos secos", dijo. "Estas son formas realmente buenas de permitir que el sistema inmunológico se exponga a estos alimentos alérgenos de manera segura".

Tiffany Leon, de 36 años, dietista registrada en Maryland y directora en FARE, introdujo cacahuetes y otros alérgenos temprano a sus propios hijos, James, de cuatro años, y Cameron, de dos.

Al principio, la propia madre de Leon se sorprendió con el consejo de alimentar a los bebés con esos alimentos antes de los tres años, dijo. Pero Leon explicó cómo la ciencia había cambiado.

"Como dietista, aplico recomendaciones basadas en evidencia", dijo. "Así que cuando alguien me dijo, ´Así es como se hace ahora, estas son las nuevas directrices´, simplemente pensé, bueno, esto es lo que vamos a hacer".