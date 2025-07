Visitará Trump nuevo centro de detención de inmigrantes

El presidente Donald Trump visitará un nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida el martes, destacando su represión fronteriza frente a preocupaciones humanitarias y ambientales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que será "conocido informalmente como Alcatraz de los Caimanes", un apodo que ha alarmado a los activistas por los derechos de los inmigrantes pero que apela al enfoque agresivo del presidente hacia las deportaciones.

"Sólo hay un camino de entrada, y la única salida es un vuelo de ida", dijo. "Está aislado y rodeado de fauna peligrosa y un terreno implacable".

El centro de detención se está construyendo en una pista de aterrizaje aislada a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al oeste de Miami, y podría albergar a 5.000 detenidos. Los pantanos circundantes están llenos de mosquitos, pitones y caimanes.

Trump estará acompañado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el congresista Byron Donalds, quien se postula para gobernador.

DeSantis confirmó el viaje de Trump más temprano en el día, diciendo que cree que la instalación estará "lista para funcionar" para cuando él la visite.

El gobernador, quien desafió sin éxito a Trump por la nominación presidencial republicana el año pasado, indicó que habló con Trump durante el fin de semana. También mencionó que el sitio obtuvo la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional.

"Lo que sucederá es que llevarán a la gente allí", declaró DeSantis durante una conferencia de prensa no relacionada en Wildwood. " No podrán ir a ninguna parte una vez que estén allí, a menos que sean llevados, porque no hay civilización cerca, así que la seguridad es increíble".