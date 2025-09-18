Exjefa de CDC testifica que RFK Jr. la despidió

La exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Susan Monarez testificó ante los senadores el miércoles que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., la despidió después de que ella se negara a respaldar recomendaciones sobre vacunas sin revisar la evidencia científica. Monarez fue destituida solo 29 días después de asumir el cargo, debido a un desacuerdo con su jefe sobre las políticas de vacunas.

El senador republicano Bill Cassidy, quien preside el poderoso comité de salud ante el cual Monarez está compareciendo, expresó escepticismo sobre las explicaciones que Kennedy ha dado sobre su despido. Elogió cuidadosamente al presidente Donald Trump por su compromiso de promover la salud entre los estadounidenses, pero dejó claro que estaba desconcertado por la destitución de Monarez. Señaló que los senadores acababan de aprobar la confirmación de Monarez con Kennedy elogiando sus “credenciales científicas intachables”.