Arremete Trump contra un conductor de la radio

El presidente Donald Trump arremetió el domingo contra el locutor de radio Charlamagne Tha God, diciendo en redes sociales que el popular presentador "no sabe nada sobre mí ni sobre lo que he hecho".

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que Charlamagne, cuyo nombre real es Lenard McKelvey, criticó a Trump en el programa de Fox News "My View with Lara Trump", el cual es presentado por la nuera del mandatario y ex copresidenta del Comité Nacional Republicano.

Cuando se le preguntó cómo calificaría la presidencia de Trump, el locutor respondió: "No le daría una buena calificación simplemente porque los más desfavorecidos siguen siendo los más afectados".

Trump dijo en su plataforma Truth Social que Charlamagne era un "tonto" que votó por la demócrata Kamala Harris.

Charlamagne dijo que, en lo personal, resultaría beneficiado con las reducciones de impuestos que fueron aprobadas como parte de la ley de impuestos y gastos de Trump, pero agregó: "Habrá tanta gente que se verá perjudicada por esa ley".

"No estoy a favor de ninguna cosa que le quite Medicaid a la gente y la ponga en una situación financiera peor de la que estaba antes", recalcó.

Charlamagne también pronosticó que "los conservadores tradicionales" van a recuperar el Partido Republicano del movimiento de Trump "Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez" (MAGA por sus iniciales en inglés), y mencionó la controversia sobre la negativa del gobierno de Trump a difundir archivos relacionados con el desacreditado financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Creo que en estos momentos se lleva a cabo un golpe político en el Partido Republicano al que la gente no está prestando atención", declaró Charlamagne. "Creo que este asunto de Epstein va a ser una forma para que los conservadores tradicionales recuperen su partido. En verdad lo creo. Creo que saben que este es el tema que ha agitado a la base, la base MAGA no va a dejar este tema atrás y, por primera vez, probablemente puedan recuperar su partido sin enfurecer a la base MAGA. Creo que eso es lo que van a hacer".

El caso de Epstein ha dominado la cobertura noticiosa en las últimas semanas después de que el Departamento de Justicia señaló que no haría públicos documentos adicionales sobre la investigación de tráfico sexual de Epstein. La decisión ha enfurecido a los detectives de internet, conspiranoicos y a la base de Trump, quienes tenían la esperanza de encontrar pruebas de un encubrimiento gubernamental.

Las autoridades han dicho que Epstein se quitó la vida en la celda de una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio en 2019, pero su caso ha generado interminable atención y teorías de conspiración debido a sus vínculos con personas famosas, incluido Trump y otros multimillonarios.

En su publicación, Trump se refirió a Charlamagne como un "repugnante racista" y criticó la referencia a Dios en su apodo profesional.

"¿Alguien puede imaginar el alboroto que habría si yo usara ese apodo?", preguntó Trump.