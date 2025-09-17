Ven a orca cargando el cadáver de su cría

Una vez más, una orca de una población en peligro de extinción fue vista en aguas del estado de Washington mientras llevaba a cuestas el cadáver de su cría recién nacida en un aparente intento por revivirla. Investigadores del Center for Whale Research, SeaDoc Society y San Diego Zoo Wildlife Alliance recibieron informes el viernes de que la orca —identificada como J36— iba empujando el cadáver de su cría por aguas del estrecho de Rosario, parte del Mar de Salish en las Islas San Juan. Pudieron confirmar que la cría —una hembra que aún tenía su cordón umbilical— estaba muerta. La tasa de mortalidad entre las crías de orca siempre ha sido elevada, pero la población en peligro de extinción que frecuenta las aguas entre el estado de Washington y Canadá ha tenido dificultades en particular en las últimas décadas debido a la falta de su presa preferida, el salmón Chinook, así como a la contaminación y el ruido de las embarcaciones que interfieren con su cacería. La llamada población de Residentes del Sur cuenta con apenas 73 ejemplares.