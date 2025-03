T-MEC no nos está funcionando.- Casa Blanca

Washington DC, Estados Unidos.- El tratado comercial que el propio Presidente Donald Trump negoció y firmó con México y Canadá durante su primera Presidencia (el T-MEC) no le está funcionando actualmente a Estados Unidos, afirmó este miércoles Peter Navarro, consejero principal de comercio y de manufacturas de la Casa Blanca.

En una entrevista con la cadena Fox News para explicar la actual incertidumbre económica que afecta los índices bursátiles derivada de las amenazas arancelarias de Trump, Navarro aseguró que el T-MEC -vigente desde 2020- no funciona porque supuestamente el ex Presidente Joe Biden no hizo cumplir sus cláusulas.

Comparándolo con el acuerdo comercial que lo antecedió -el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con los acuerdos bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Navarro acusó que el T-MEC también sería responsable de que plantas manufactureras abandonaran EU.

"Perdimos 90 mil fábricas con el TLCAN, con la trampa del TLCAN, con la OMC. Incluso el T-MEC no nos está funcionando bien en este momento porque Biden no lo aplicó", dijo Navarro a la cadena Fox News.

Según el consejero del Presidente de EU el público debe entender que las políticas arancelarias aplicadas por Trump implican un periodo de transición que eventualmente provocará que las empresas de manufacturas decidan trasladar su producción a territorio estadounidense y así crear nuevos empleos.

"Este es un ajuste implicará recuperar nuestra manufactura, nuestras fábricas", dijo Navarro a Fox News.

Tal como viene haciendo desde hace décadas, Navarro calificó como erróneo el depender de un modelo comercial a través del cuál EU se beneficia de importar bienes extranjeros, que provocan déficits comerciales con diversos socios y que en el caso de México alcanzó 171 mil millones de dólares en 2024.

"Algo que es tan importante para Trump y que es tan importante para este país es impedir que nuestros socios comerciales nos engañen con aranceles más altos, barreras no arancelarias más altas y que nos drenen un billón de dólares de riqueza cada año mediante el déficit comercial (que tenemos)", dijo Navarro.

Apenas ayer, el Presidente Donald Trump presumió ante los 200 CEOs más influyentes de EU -reunidos en la Business Roundtable- que sus amenazas de imposición de aranceles habían ya tenido un "impacto tremendo" al desincentivar la inversión en plantas manufactureras en México, como las automotrices.

Al igual que lo hizo durante su primer discurso ante el Capitolio, Trump mencionó ayer como evidencia de la desinversión en México el anuncio de la automotriz japonesa Honda de trasladar la producción de su nuevo modelo Civic Hybrid de su planta en Celaya Guanajuato a una fábrica en el Estado de Indiana.