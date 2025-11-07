Pelosi no buscará reelegirse a la Cámara de Representantes

WASHINGTON.- Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, poniendo fin a su ilustre carrera no solo como la primera mujer en ocupar el cargo de titular de esa instancia legislativa, sino también, posiblemente, como la más poderosa en la política estadounidense.

Pelosi, quien ha representado a San Francisco durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

"No buscaré la reelección al Congreso", dijo en un mensaje en video dirigido a los votantes.

Luciendo optimista y mirando al frente mientras las pantallas se llenaban con imágenes de sus décadas de logros, Pelosi dijo que terminaría su último año en el cargo. E hizo un llamado a la acción a quienes la enviaron al Congreso para que continúen con el legado de establecer agendas en Estados Unidos y en todo el mundo.

"Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder", dijo. "Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino".

"Y ahora debemos continuar haciéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que apreciamos", agregó.

Aunque no del todo inesperada, su decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones intermedias del próximo año. Algunos se van a regañadientes, otros con determinación, pero muchos enfrentan los desafíos de recién llegados ansiosos por liderar el Partido Demócrata y enfrentar al presidente Donald Trump.

Pelosi sigue siendo una potencia política y desempeñó un papel crucial en el esfuerzo de redistribución de distritos de California, la Propuesta 50, y el regreso del partido en las elecciones de este mes. Mantiene un calendario robusto de eventos públicos y de recaudación de fondos para el partido, y su anunciada partida desencadena una batalla de sucesión en casa y deja abiertas preguntas sobre quién ocupará su papel de liderazgo tras bambalinas en el Capitolio.

Arquitecta de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y líder en el escenario internacional, Pelosi, de 85 años, llegó a la política a una edad madura, siendo madre de cinco hijos, casi todos adultos. Ha rechazado durante mucho tiempo los llamados a retirarse, convirtiendo los cuestionamientos sobre sus intenciones en refutaciones enérgicas, inquiriendo si se hacía la misma pregunta a sus colegas masculinos en el Capitolio.

En su mensaje en video, señaló que su primer lema de campaña fue "una voz que será escuchada".

Y con ese respaldo, se convirtió en una oradora "cuya voz ciertamente sería escuchada", afirmó.