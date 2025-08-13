Es orgulloso de su afiliación a iglesia ultraconservadora

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dice sentirse orgulloso de formar parte de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC, por sus siglas en inglés), una red ultraconservadora de congregaciones cristianas.

El funcionario acaparó titulares recientemente cuando compartió en redes sociales un video de CNN sobre la CREC, donde se ve a sus pastores argumentar que las mujeres no deberían tener derecho al voto.

El pastor Doug Wilson, cofundador de la CREC, lidera la Iglesia de Cristo en Moscow, Idaho, sede principal de la red. Jovial y con facilidad para tratar con los medios, no es ajeno a generar controversias debido a la teología de línea dura de su iglesia y su adhesión al patriarcado y al nacionalismo cristiano.

El clérigo dijo el lunes a The Associated Press que estaba agradecido de que Hegseth compartiera el video. Señaló que la publicación del funcionario llevaba el lema de la Iglesia de Cristo: "Todo Cristo para toda vida".

"Él estaba, en efecto, republicándolo y, en cierto modo, diciendo ´amén´", expresó Wilson.

Hegseth, una de las elecciones más controvertidas del presidente Donald Trump para su gabinete, asiste a la Fraternidad Reformada Colina del Peregrino, una iglesia que forma parte de la CREC, en un suburbio a las afueras de Nashville, Tennessee. Su pastor, Brooks Potteiger, oró en una ceremonia que Hegseth ofreció en el Pentágono.

La CREC abrió recientemente una nueva sede en la capital del país, la Iglesia de Cristo DC, y Hegseth asistió a su primera ceremonia dominical.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, confirmó la afiliación de Hegseth a la CREC y dijo a la AP que el secretario "aprecia bastante muchos de los escritos y enseñanzas del señor Wilson".

Estas son otras cosas que hay que saber sobre la red de iglesias:

¿Qué dice la iglesia de Wilson sobre las mujeres?

La iglesia de Wilson y la denominación en general practican el complementarianismo, la idea patriarcal de que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes asignados por Dios. Las mujeres de las iglesias de la CREC no pueden ocupar puestos de liderazgo eclesiástico, y las mujeres casadas deben someterse a sus esposos.

Wilson explicó a la AP que, en su opinión, la 19ena Enmienda, que otorga a las mujeres el derecho al voto, "fue una mala idea". Aun así, mencionó que su esposa e hijas votan.

Preferiría que Estados Unidos siguiera el ejemplo de su iglesia, que permite a los jefes de familia votar en las elecciones de la congregación. Las mujeres solteras califican como miembros con derecho a voto en su iglesia.

"Normalmente, el voto lo emite el jefe de familia —el esposo y padre— porque somos patriarcales y no igualitarios", dijo Wilson. Añadió que derogar la 19ena Enmienda no ocupa un lugar alto en su lista prioridades.

Las opiniones de Hegseth sobre las mujeres han estado bajo el reflector, especialmente tras enfrentar acusaciones de agresión sexual por las cuales no se levantaron cargos. Antes de ser nominado para dirigir el Departamento de Defensa, cuestionó que las mujeres sirvieran en puestos de combate en el ejército.