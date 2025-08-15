Desde aviones hasta mansiones

WASHINGTON, DC.- E l Gobierno de EU confiscó más de 700 millones de dólares en activos pertenecientes al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar el Cártel de los Soles. Entre los bienes incautados hay aviones, mansiones, una granja y vehículos.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, detalló en entrevista con Fox los activos confiscados a Maduro.

2 lujosos aviones

Una mansión en República Dominicana

Millones de dólares en joyas y dinero en efectivo

Nueve vehículos

Una granja de caballos

Varias mansiones en Florida

¿Cómo es la mansión en República Dominicana?

La exclusiva mansión está en Cap Cana, Verón, y es conocida como Villa La Caracola.

Según Diario Libre, un periódico local que cita fuentes externas, la vivienda está localizada frente al mar, en un barrio privado rodeado de áreas verdes y canchas de golf de calidad internacional.

Tiene 3 mil metros cuadrados construidos sobre un lote de más de 6 mil metros cuadrados.

Dispone de nueve habitaciones, cada una con su propio baño y terraza privada, además de 10 baños adicionales, comedor formal, sala de estar, cocina gourmet, múltiples terrazas, palapa y piscina de borde infinito, de acuerdo con el diario El Comercio.

El complejo residencial incluye helipuerto, restaurantes, iglesia, ciclovías, gimnasios, tiendas, spas y seguridad permanente las 24 horas.

Según El Comercio, las fotografías difundidas de la mansión fueron eliminadas del sitio web de la inmobiliaria que la comercializó.

Avión incautado

Estados Unidos incautó en febrero pasado un segundo avión del Gobierno de Venezuela retenido en República Dominicana, en el marco de una visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a pesar del reciente acercamiento diplomático entre Caracas y Washington.

El avión es un Dassault Falcon 200 que ha sido utilizado por Maduro y altos asesores suyos -incluidos su Vicepresidente y Ministro de Defensa- para viajar a diversos países, entre ellos Grecia, Turquía, Rusia y Cuba, en lo que el Gobierno de Trump dice son violaciones a las sanciones de Washington, según el documento.

Estados Unidos incautó otro de los aviones de Maduro de la República Dominicana en septiembre de 2024.

En aquella ocasión, el Departamento de Justicia indicó que asociados de Maduro a finales de 2022 y en 2023 utilizaron una empresa fachada ubicada en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión -un Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares- de una empresa en Florida.