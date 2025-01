En el pentágono: Se esperan órdenes ejecutivas en primer día de Pete Hegseth

Se espera que el presidente Donald Trump firme el lunes nuevas órdenes ejecutivas centradas en el Ejército, incluyendo la reinstalación de soldados expulsados por rechazar las vacunas contra el COVID-19, evaluar las fuerzas transgénero y cambios en los programas de diversidad, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comenzó su primer día en el cargo.

Las órdenes podrían aclarar más las directivas iniciales que Trump emitió poco después de su juramentación la semana pasada, cuando eliminó las protecciones para las tropas transgénero establecidas por el expresidente Joe Biden y prohibió las iniciativas de inclusión en las agencias federales.

La nueva orden sobre las tropas transgénero no impone una prohibición inmediata, pero ordena al Pentágono a desarrollar una política sobre su servicio en las fuerzas armadas basada en la preparación militar, le dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Hegseth dijo a los periodistas al llegar al Pentágono que su primer día al cargo estaría ajetreado, con órdenes ejecutivas adicionales que se esperan “sobre la eliminación de iniciativas de inclusión, la reinstalación de soldados que fueron expulsadas debido a mandatos de COVID, Cúpula de Hierro para Estados Unidos… esto está sucediendo rápidamente”.

Durante la campaña, Trump prometió construir una Cúpula de Hierro como el avanzado sistema de defensa aérea de Israel.

No estaba inmediatamente claro cuál será la orden sobre equidad e inclusión, pero la acción inicial de Trump de terminar esos programas en todo el gobierno federal ya ha tenido consecuencias de gran alcance. Sin una dirección más clara, las agencias han estado adoptando un enfoque amplio para eliminar cualquier contenido que parezca contravenir la prohibición de Trump.

Eso incluyó retirar temporalmente videos de los legendarios aviadores militares negros Tuskegee y de las aviadoras WASP durante la Segunda Guerra Mundial, que formaban parte de los cursos de capacitación de inclusión para el entrenamiento militar básico de la Fuerza Aérea. El retiro de estos videos la semana pasada causó alboroto.

Las WASP fueron vitales en el transporte de aviones de guerra. Los aviadores Tuskegee fueron los primeros pilotos militares negros de la nación, que sirvieron en una unidad segregada de la Segunda Guerra Mundial, y su grupo 332 de combate totalmente negro tenía uno de los registros de pérdidas más bajos de todos los escoltas de bombarderos en la guerra.