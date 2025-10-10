Falta de confianza dificulta el fin al cierre del gobierno

Un presidente que intenta recabar poder más allá de la autoridad del ejecutivo. Un Congreso controlado por legisladores republicanos que no están dispuestos a desafiarlo directamente. Y un partido minoritario que busca cualquier forma de contraatacar.

La dinámica dejó a Washington en un punto muerto el jueves —el noveno día del cierre del gobierno— y los legisladores expresaron abiertamente su frustración mientras intentaban ganar terreno sin la confianza que suele ser la base de cualquier acuerdo bipartidista.

“Para sostener conversaciones de buena fe, debes tener confianza. Hay un verdadero desafío de confianza”, afirmó el representante Brad Schneider, presidente de la Coalición de Nuevos Demócratas, un grupo pragmático de demócratas de la Cámara de Representantes.

Grupos de legisladores, reunidos en cenas, en llamadas telefónicas y en reuniones privadas, han intentado idear formas de salir del estancamiento que ha cerrado oficinas gubernamentales, ha mantenido a cientos de miles de empleados federales en casa y ha amenazado con dejarlos sin un día de pago programado. Pero los legisladores se han topado con la realidad de que la relación entre los dos partidos está gravemente fracturada.

La frustración fue evidente esta semana cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata del organismo, Hakeem Jeffries, participaron, en ocasiones separadas, en tensos diálogos con miembros del partido opositor en los pasillos del Capitolio.

“Estamos en un entorno donde necesitamos más que un apretón de manos”, comentó el senador demócrata de Delaware Chris Coons, quien ha participado en conversaciones con republicanos.

Hasta ahora, el presidente, Donald Trump, y los republicanos han mantenido la postura de que solo negociarán sobre las demandas demócratas en torno a la atención médica después de que voten para reabrir el gobierno. También dicen que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, está atado al ala izquierda de su partido y solo escenifica la lucha del cierre para evitar un desafío en las primarias.

Los republicanos critican los comentarios de Schumer

Schumer, un demócrata de Nueva York, declaró a Punchbow News hoy en una entrevista que los demócratas iban ganando la batalla del cierre, y afirmó que “Cada día se pone mejor para nosotros”.

Los republicanos aprovecharon rápidamente esos comentarios, argumentando que mostraban que el líder demócrata aborda el cierre con motivos puramente políticos.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se paró ante el pleno del Senado flanqueado por un cartel impreso con las palabras de Schumer.

“Esto no es un juego político. Los demócratas podrían sentirlo así, pero no conozco a nadie más que lo haga”, dijo Thune, un republicano de Dakota del Sur. “Cuanto más tiempo dure esto, más se darán cuenta los estadounidenses de que los demócratas son responsables de este cierre”.

Schumer, en su propio discurso ante el pleno, respondió que eran Trump y los republicanos quienes “juegan con las vidas de las personas”.

“Cada día que los republicanos se niegan a negociar para poner fin a este cierre, peor se pone para los estadounidenses y más claro se vuelve quién lucha por ellos”, dijo el senador de Nueva York.

Cuando un apretón de manos no basta

Los demócratas han insistido en que no pueden confiar en la palabra de Trump y, por lo tanto, necesitan más que un compromiso verbal para cualquier acuerdo.

Ya había una encendida disputa por el poder de gasto antes del cierre, en la que la Casa Blanca presionaba para controlar los presupuestos aprobados por el Congreso. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca había cancelado decenas de contratos gubernamentales, lo que incluía eludir por completo al legislativo con un recorte de 4.900 millones de dólares en ayuda exterior en agosto a través de un proceso legalmente dudoso conocido como “rescisión de bolsillo”.

Eso enfureció a los demócratas e irritó a algunos republicanos que lo criticaron como una extralimitación del poder ejecutivo.

“Para ser sincero, odio las rescisiones, a menos que sean aprobadas por el Congreso”, dijo el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis.

Matt Glassman, miembro del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, dijo que el uso de rescisiones por parte del presidente “dinamita la dinámica subyacente de la negociación” porque inserta un intenso partidismo en el proceso de asignaciones presupuestarias que, de otro modo, requeriría hacer concesiones, particularmente en el Senado.

Luego, cuando el gobierno entró en un cierre, el director de presupuesto de Trump, Russ Vought, argumentó que el presidente tendría aún más poder para despedir trabajadores e incluso cancelar el pago atrasado a los empleados federales suspendidos una vez que se resuelva la falta de financiamiento. Vought también anunció que el gobierno retendrá miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura en estados con senadores demócratas que han votado por el cierre.

El mandatario ha presentado las acciones de Vought como las consecuencias de la obstrucción demócrata, incluso compartiendo un video que lo representaba como la parca. Pero en el Capitolio, se ha reconocido que las tácticas de mano dura dificultan la negociación.

“Creo que con los senadores funcionan mejor las zanahorias que los palos”, dijo el senador republicano de Dakota del Norte Kevin Cramer.

Una idea demócrata podría ganar apoyo republicano

Antes de que voten para reabrir el gobierno, la principal demanda de los demócratas es que el Congreso prolongue la extensión de los subsidios para los seguros de salud ofrecidos bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Trump se ha mostrado abierto a alcanzar un acuerdo, diciendo que quiere “una gran atención médica” para los estadounidenses.

Lo que ha recibido menos atención es que los demócratas también quieren nuevas salvaguardas en la ley que limiten la capacidad de la Casa Blanca para recuperar, o rescindir, fondos ya aprobados por el Congreso. Aunque los proyectos de ley de asignaciones finales aún se están elaborando, los republicanos han estado abiertos a la idea.

“Cuando terminas el cierre y vuelves al orden regular dentro de los proyectos de ley de asignaciones, hay un lenguaje muy claro sobre cómo nos sentimos acerca de las rescisiones”, dijo el senador Mike Rounds, un republicano del Comité de Asignaciones del Senado. “Creo que encontrarás un apoyo firme y sólido de los republicanos para ver que lo que acordamos se ejecute”.