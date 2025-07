Presiona Trump para acuerdos comerciales

WASHINGTON, D.C.- El gobierno del presidente Donald Trump intensificó la presión sobre sus socios comerciales para que cierren nuevos acuerdos rápidamente antes de que venza un plazo el miércoles, con planes para que Estados Unidos comience a enviar cartas el lunes advirtiéndoles a los países que el 1 de agosto podrían entrar en vigor aranceles más altos.

Eso incrementa la incertidumbre para las empresas, los consumidores y los socios comerciales de Estados Unidos, y quedan interrogantes sobre qué países serán notificados, si algo cambiará en los próximos días y si Trump volverá a posponer la imposición de los aranceles. Trump y sus principales asesores comerciales dicen que podría extender el tiempo para negociaciones, pero insisten en que el gobierno está aplicando máxima presión sobre otras naciones.

Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, declaró el domingo en el programa "Face the Nation" de CBS que Trump decidirá cuándo era el momento de abandonar las negociaciones.

"Estados Unidos siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo sobre todo", señaló Hassett. "Hay plazos, y hay cosas que se acercan, así que tal vez las cosas se retrasen más allá del plazo, o tal vez no. A fin de cuentas, el presidente tomará esa decisión".

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, también dijo que los países que negocian de buena fe y hacen concesiones podrían "de alguna manera, obtener que la fecha sea postergada".

Los aranceles más altos que Trump anunció el 2 de abril amenazaron con reformar la economía global y generar guerras comerciales más amplias. Una semana después, luego que los mercados financieros entraran en pánico, su gobierno suspendió durante 90 días la mayoría de los impuestos más altos sobre las importaciones poco antes de que entraran en vigor. La ampliación del plazo hasta el 9 de julio para efectuar negociaciones sólo ha derivado en acuerdos con el Reino Unido y Vietnam.

Trump impuso tasas arancelarias elevadas a docenas de naciones que tienen superávits comerciales significativos con Estados Unidos, y un impuesto base del 10% sobre las importaciones de todos los países en respuesta a lo que dijo es una emergencia económica. Por separado, hay aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio y un arancel del 25% a los automóviles.

Desde abril, pocos gobiernos extranjeros han establecido nuevos términos comerciales con Washington, según exigía el presidente republicano.

Trump dijo a los periodistas el viernes que su gobierno podría enviar cartas a los países incluso a partir del sábado, en las cuales se les detallarán sus tasas arancelarias si no llegaban a un acuerdo, pero que Estados Unidos no comenzará a recaudar esos impuestos sino hasta el 1 de agosto. El domingo, indicó que "probablemente enviaré 10 o 12" misivas el lunes, y que cada una reflejará "diferentes cantidades de dinero, diferentes cantidades de aranceles y declaraciones algo diferentes".

"Hemos hecho acuerdos también", sostuvo Trump a los periodistas antes de regresar a la Casa Blanca desde su hogar en Nueva Jersey. "Así que tendremos una combinación de cartas, y se han hecho algunos acuerdos".

Él y sus asesores se han negado a decir qué países recibirán las cartas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, rechazó la idea de que el 1 de agosto fuera un nuevo vencimiento de plazo, y se negó a decir qué podría suceder el miércoles.

"Ya veremos", expresó Bessent en el programa "State of the Union" de CNN. "No voy a revelar la estrategia".

Dijo que Estados Unidos estaba "cerca de varios acuerdos", y pronosticó que en los próximos días habrá varios anuncios importantes. No dio detalles.

Más tarde el domingo, Trump amenazó con imponer más aranceles contra el bloque BRICS de naciones en desarrollo, que había condenado los aumentos de aranceles en su cumbre en Brasil. Trump dijo en una publicación en su plataforma de redes sociales que a cualquier país que se alineara con lo que él denominó "las políticas antiestadounidenses de los BRICS" se le impondrá un arancel adicional del 10%.