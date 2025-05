Será Rubio asesor de Seguridad Nacional

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que nominará a su asesor de seguridad nacional Mike Waltz como embajador ante Naciones Unidas como parte de una importante reorganización de su equipo de seguridad nacional.

El presidente indicó que el secretario de Estado Marco Rubio fungirá como asesor de seguridad nacional interino al tiempo que mantiene su cargo en el Departamento de Estado.

Trump anunció los cambios poco después que se supiera que Waltz saldría del gobierno, apenas semanas después que se revelara que añadió a un periodista a una cadena de mensajes en la aplicación de mensajería encriptada Signal que se utilizaba para discutir planes militares.

"Me complace anunciar que nominaré a Mike Waltz para ser el próximo embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Desde su tiempo en uniforme en el campo de batalla, en el Congreso y como mi asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para poner los intereses de nuestra nación por delante", escribió Trump en las redes sociales.

"Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio servirá como asesor de Seguridad Nacional, mientras continúa su fuerte liderazgo en el Departamento de Estado. Juntos, continuaremos luchando incansablemente para hacer que Estados Unidos, y el mundo, sean SEGUROS OTRA VEZ".

Existe un precedente de que el secretario de Estado funja simultáneamente como asesor de seguridad nacional. Henry Kissinger ocupó ambos cargos de 1973 a 1975.

Waltz estuvo bajo un intenso escrutinio en marzo luego que se revelara que añadió al periodista Jeffrey Goldberg a una cadena de mensajes privados en Signal, que se utilizó para discutir la planificación de una operación militar sensible el 15 de marzo contra los hutíes en Yemen.

La decisión de Trump de trasladar a Waltz a la ONU se produce semanas después que el presidente retirara su elección para el puesto, la congresista Elise Stefanik de Nueva York, de la consideración.

Stefanik pasó por una audiencia de confirmación, pero su nominación fue retirada en marzo porque su voto para avanzar en la agenda de Trump sigue siendo crucial para los republicanos en la Cámara de Representantes.

"Estoy profundamente honrado de continuar mi servicio al presidente Trump y a nuestra gran nación", dijo Waltz sobre la nominación.

Una aliada de ultraderecha del presidente, Laura Loomer, había estado arremetiendo contra Waltz, diciéndole a Trump en una reciente conversación en la Oficina Oval que necesita deshacerse de los asesores que, según ella, no son lo suficientemente leales a la agenda de "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez".

Waltz, quien sirvió en la cámara baja representando a Florida durante tres mandatos, es el funcionario de alto rango más prominente en dejar el cargo desde que Trump regresó a la Casa Blanca. En su segundo periodo, el presidente republicano ha tratado de evitar el tumulto de sus primeros cuatro años en el cargo, durante los cuales pasó por cuatro asesores de seguridad nacional, cuatro jefes de gabinete de la Casa Blanca y dos secretarios de Estado.

En el caso de la cadena de Signal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también proporcionó los tiempos exactos de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas. Waltz había asumido previamente la "responsabilidad total" por construir la cadena de mensajes y los funcionarios del gobierno describieron el episodio como un "error" pero uno que no causó daño a estadounidenses. Waltz sostuvo que no estaba seguro de cómo Goldberg terminó en la cadena de mensajes e insistió en que no conocía al periodista.

Trump y la Casa Blanca —que aseveraron en que no se compartió información clasificada en la cadena de mensajes— han apoyado públicamente a Waltz durante todo el episodio. Pero el asesor de seguridad nacional también estaba bajo ataque de personalidades como Loomer, quien se había estado quejando ante los funcionarios del gobierno de que había sido excluida del proceso de selección para los asesores del Consejo de Seguridad Nacional. En su opinión, Waltz confiaba demasiado en los "neocons" —refiriéndose a los neoconservadores belicistas dentro del Partido Republicano— así como en otros que Loomer argumentaba no eran totalmente leales.

A medida que comenzaron a circular informes de que Waltz podría dejar la administración, Loomer pareció atribuirse el mérito en una publicación en el sitio de redes sociales X, escribiendo: "SCALP" ("Descapado").

"Con suerte, el resto de las personas que estaban destinadas a ser despedidas pero que recibieron promociones en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Waltz también se vayan", escribió Loomer en otra publicación.

Loomer se había atribuido una victoria similar cuando otros funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional fueron despedidos el mes pasado un día después de que se reunió con Trump.

También hay preguntas en torno a Hegseth y su papel en el chat de Signal.

Si bien Waltz lo configuró, Hegseth publicó en la aplicación insegura horarios para los despegues de aviones y lanzamientos de bombas y compartió la misma información con docenas de personas en un segundo chat, incluyendo a su esposa y hermano.

La Associated Press reportó que Hegseth también eludió los protocolos de seguridad del Pentágono para configurar una línea no segura para una computadora personal en su oficina, junto a terminales donde recibía información clasificada. Eso plantea la posibilidad de que información sensible haya estado en riesgo de un potencial hackeo o vigilancia.

El inspector general del Pentágono está investigando el uso de Signal por parte de Hegseth, y ha enfrentado críticas de demócratas e incluso algunos republicanos. Esto se ha añadido al tumulto en el Pentágono en un momento en que Hegseth ha despedido o transferido a múltiples asesores cercanos. No obstante, Trump ha mantenido la confianza pública en Hegseth.

El cambio de Waltz de asesor de seguridad nacional a nominado a embajador ante la ONU significa que ahora tendrá que enfrentar el proceso de confirmación del Senado que pudo evitar en enero.