Alta tensión en el Caribe

Washington, EU.- Marines realizaron ejercicios de entrenamiento en Puerto Rico, mientras que Estados Unidos ataca a otra embarcación de presuntos narcos en el Caribe, causando la muerte de tres personas.

La tensión aumenta entre Washington y Caracas. Moscú envía mensajes contradictorios tras el mayor despliegue naval estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962: por un lado, una firme condena al uso excesivo de la fuerza militar en operaciones antidrogas y un llamado a evitar nuevos conflictos; por otro, la amenaza del posible envío de misiles rusos a Caracas y potenciales "sorpresas" para Estados Unidos.

La más reciente es un video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos que muestra a la 22a Unidad Expedicionaria de Marines realizando "operaciones de entrenamiento en Puerto Rico".

Las imágenes muestran un medio anfibio transportando tropas, vehículos y equipo en una misión apoyada por varios helicópteros desde los cuales los soldados practican desembarcos e infiltraciones.

Las imágenes son casi cinematográficas y han tenido un gran impacto mediático.

"Las fuerzas estadounidenses -se lee en la publicación- están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y proteger la patria".

El objetivo declarado sigue siendo la lucha contra los cárteles, pero la concentración de personal y equipo sugiere algo más. Otra señal alarmante es que el ejército estadounidense está modernizando una base naval en el Caribe, abandonada tras la Guerra Fría, lo que sugiere preparativos para posibles operaciones en Venezuela.

Las obras en la ex base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico -cerrada por la Armada hace más de 20 años- estaban en marcha el 17 de septiembre, cuando las cuadrillas comenzaron a despejar y repavimentar las vías de acceso a la pista, según fotografías difundidas por medios internacionales.

Hasta la retirada de la Armada en 2004, Roosevelt Roads era una de las mayores bases navales estadounidenses del mundo.

La base ocupa una ubicación estratégica y ofrece un amplio espacio para concentrar equipos. Además de mejorar las capacidades de despegue y aterrizaje en Roosevelt Roads, Washington también está ampliando la infraestructura de los aeropuertos civiles de Puerto Rico y Saint Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estos dos territorios estadounidenses se encuentran a unos 800 kilómetros de Venezuela.

"Creo que todas estas maniobras están diseñadas para desestabilizar el régimen de (Nicolás) Maduro y a los generales que lo rodean, con la esperanza de crear divisiones internas", declaró Christopher Hernandez-Roy, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Según algunos medios estadounidenses, el objetivo podría ser forzar a Maduro al exilio o inducir a alguien de su círculo a traicionarlo.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia informó al Congreso que el gobierno de Trump puede continuar sus redadas contra presuntos narcotraficantes en Latinoamérica y que no está sujeto a la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, que exige la aprobación del Congreso para continuar operaciones militares hostiles más allá de los 60 días posteriores al inicio de la primera.

El plazo vence el lunes, después de que el Pentágono haya llevado a cabo al menos 15 ataques contra embarcaciones de presuntos contrabandistas desde el 4 de septiembre, con un balance de 64 muertos.

La Resolución sobre Poderes de Guerra se aprobó tras la guerra de Vietnam para prevenir otro conflicto prolongado y no declarado.

Sin embargo, Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, afirmó que el gobierno no cree que estos ataques se ajusten a la definición de "hostilidad" según la ley, en parte porque los miembros del servicio militar estadounidense no corren peligro.

En cambio, se trata de un "conflicto armado no internacional" contra narcotraficantes para garantizar la seguridad nacional. Si el objetivo fuera un cambio de régimen, el intento de Trump no sería muy diferente del intento (inicial) de Vladimir Putin en Ucrania, reviviendo la antigua Doctrina Monroe, que autorizaba a Estados Unidos a intervenir militarmente en el continente para "mantener el orden" en su "patio trasero".