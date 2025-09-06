Acusan a Lisa Cook de la Fed de fraude hipotecario

Lisa Cook, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal durante una reunión en la sede de la Fed, en Washington. El Departamento de Justicia inició una investigación en torno a las acusaciones de fraude hipotecario contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal que está desafiando los esfuerzos del gobierno federal para destituirla del cargo en lo que asegura se trata de una medida que tiene como objetivo socavar la independencia del banco central.

Los investigadores han emitido citaciones como parte de una pesquisa en torno a Cook, la cual se deriva de un recurso penal por parte del principal regulador de vivienda del país, de acuerdo con una persona al tanto del asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para discutir detalles de la investigación.