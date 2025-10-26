Harris podría postularse a presidencia en 2028

WASHINGTON.- Kamala Harris no descarta postularse nuevamente para ocupar la Casa Blanca.

La excandidata demócrata afirmó en una entrevista con la BBC, publicada el sábado, que espera que una mujer sea presidenta en los próximos años, y que "posiblemente" podría ser ella.

"No he terminado", expresó.

La exvicepresidenta comentó que no ha decidido si lanzará una campaña presidencial para 2028. Sin embargo, desestimó la idea de que enfrentaría grandes dificultades.

"Toda mi carrera ha sido una vida de servicio y lo llevo en los huesos. Y hay muchas maneras de servir", manifestó. "Nunca he prestado atención a las encuestas".

Recientemente concedió una serie de entrevistas tras el lanzamiento en septiembre de su libro, "107 Days" ("107 días"), en el que reflexiona sobre su experiencia al reemplazar al entonces presidente Joe Biden como la candidata presidencial demócrata de 2024 después de que el mandatario se retirara de la contienda.

Finalmente, perdió ante el presidente republicano Donald Trump.

La semana pasada, en una entrevista con The Associated Press, Harris, de 60 años, también dejó claro que postularse nuevamente en 2028 sigue siendo una posibilidad. Afirmó que se ve a ella misma como una líder del partido, incluso en la oposición a Trump y en la preparación para las elecciones intermedias de 2026.

Cuando se le preguntó en una entrevista con la AP el 17 de octubre si tenía planes para una candidatura en 2028, Harris respondió: "No lo he decidido. Sinceramente. No lo he decidido. Puede que lo haga o puede que no. No lo he decidido".

Al preguntarle específicamente si aún deseaba desempeñar el cargo, utilizó el tiempo pasado, diciendo: "Es un trabajo que quería hacer". Pero señaló que la única manera de hacerlo "es postularse" y ganar.

Mientras tanto, las maniobras políticas entre los demócratas para la contienda presidencial de 2028 parecen estar desarrollándose incluso antes de lo habitual.

Varios candidatos potenciales ya toman medidas para conocer a los votantes en estados clave. Entre ellos están el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el representante de California, Ro Khanna. Más de 30 demócratas de alto perfil podrían entrar finalmente en las primarias.