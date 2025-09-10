Corte Suprema congela ayuda exterior deseada por Trump

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, mantuvo temporalmente el martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de congelar cerca de 5.000 millones de dólares en ayuda exterior.

Roberts actuó sobre la apelación de emergencia que el gobierno planteó ante la Corte Suprema, en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. Trump anunció el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.